Roberto Alessi spiffera su Clizia: “Ecco cosa m’ha detto Eleonora Giorgi”

Pomeriggio 5, Roberto Alessi (direttore di Novella 2000) tuona su Clizia e spiffera: “Ecco cosa mi ha detto Eleonora Giorgi”

A Pomeriggio 5, nella giornata odierna, si è tornati a parlare della squalifica di Clizia Incorvaia dal Grande Fratello Vip 4. Per l’ex di Sarcina, come è noto, sono state fatali per il suo percorso nel reality le frasi su Buscetta rivolte ad Andrea Denver. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, non ha usato parole morbide per la siciliana, riportando anche quanto le avrebbe riferito Eleonora Giorgi sul tema. Ricordiamo che l’attrice, mamma di Paolo Ciavarro (che nella Casa ha iniziato una relazione proprio con l’influencer), già qualche giorno fa ha espresso parole di condanna sulle esternazioni di Clizia.

Alessi a Pomeriggio 5 contro Clizia Incorvaia

“Io sono una delle persone più tolleranti che ci siano”, ha esordito Roberto Alessi nel salotto pomeridiano condotto da Barbara d’Urso. Poi ha aggiunto: “Quella non è una gaffe ma proprio un vizio ideologico”. Il giornalista si è soffermato sul fatto che Clizia non abbia immediatamente chiesto scusa, ma che lo abbia fatto solo dopo che le è stata fatta notare la questione da Signorini. Da qui, il dubbio sul fatto che lei sia stata subito cosciente della gravità del fatto (c’è anche un video che corrobora tale tesi). Alessi ha poi dichiarato di aver sentito Eleonora Giorgi e…

Il direttore di Novella 2000: “Eleonora mi ha detto: ‘Ste ragazzi sono cresciuti un po’ nell’ignoranza’”

“Ho parlato anche con Eleonora Giorgi, che vuole molto bene a Clizia perché ama suo figlio. E tutte le mamme se qualcuno vuole bene al figlio, già vogliono bene alla ragazza”, ha detto Alessi che poi ha chiosato: “Eleonora ha detto: ‘Ste ragazzi sono cresciuti un po’ nell’ignoranza di quello che è una situazione gravissima in Italia’”. Il giornalista ha quindi concluso: “E questo è successo, che lei pensava che non fosse grave”. “Questo non lo so. Presto vedrò Clizia e lo chiederò a lei in diretta, insieme a voi”, il flash di Barbara d’Urso a chiudere l’argomento.