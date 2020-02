Clizia Incorvaia tuona: “Aspettavano mio passo falso”, sfogo dopo il Gf Vip

Gf Vip 4, Clizia Incorvaia si sfoga dopo la squalifica: il messaggio su Instagram

Clizia Incorvaia ha scritto uno sfogo su Instagram dopo la squalifica al Gf Vip. Nella puntata di lunedì sera, quella in cui è stata messa di fronte alle sue azioni, l’ex concorrente si è mostrata profondamente pentita delle espressioni contro Denver, ma già in quella occasione non tutti le hanno creduto. Le sue lacrime non hanno convinto chi l’ha sentita minimizzare l’accaduto prima che Signorini lasciasse intendere che era successo qualcosa di grave. E probabilmente non tutti accoglieranno allo stesso modo lo sfogo di Clizia dopo il Gf Vip, su Instagram. I suoi fan non stanno mancando di dimostrarle affetto e sostegno, ma ci sono anche tante persone che hanno smesso di essere suoi fan come invece facevano prima. Clizia infatti era uno dei concorrenti più amati prima del fattaccio, ma oggi sono più le persone che non le credono rispetto a chi la sostiene ancora.

Clizia Incorvaia, lo sfogo dopo la squalifica: “Momento di crollo, singolo episodio”

Ma veniamo allo sfogo su Instagram. Clizia ha esordito così: “Le persone vere sono quelle che mostrano se stesse con i propri pregi e difetti. Quelli di cui percepisci la propria anima con le proprie insicurezze, paure, ferite e debolezze. Insomma che mostrano la bellezza della loro essenza d’animo e il loro essere speciali anche se imperfetti”. Dopo questa premessa ha ammesso nuovamente l’errore: “È vero, in un momento di crollo e stressata da stress pregressi di vita e da uno stato mentale affaticato ho perso la lucidità quella che avevo mostrato in altre occasioni. È stato un singolo episodio di cui ho preso atto, mi sono sentita mortificata ho chiesto: scusa”. Peccato che dopo questa ammissione ha scritto altro…

Clizia dopo il Gf Vip: “Molti aspettavano un mio passo falso”

Per terminare il suo sfogo, infatti, si è rivolta a qualcuno che stava attendendo di vederla crollare: “Ma si sa molti aspettavano famelici un mio passo falso. Mi chiedo che vita abbiano le persone che nutrono odio per degli sconosciuti. #chinonhapeccatoscaglilaprimapietra #unarispostasempreilperdono”. Prima dell’episodio con Denver, però, sui social molti erano dalla sua parte: chi è allora che aspettava un suo passo falso?