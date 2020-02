Gf Vip, Clizia esagera con Denver: “Sei un Buscetta”, il Web chiede squalifica

Clizia Incorvaia litiga con Denver al Gf Vip ma esagera: cosa è successo dopo la nomination

Clizia Incorvaia è in nomination al Gf Vip e anche a causa di Andrea Denver: è suo uno dei due voti che l’ha mandata al televoto. L’altro è di Aristide Malnati, che però si attiene alle regole del gioco e non ha rivelato di averla nominata. Denver invece subito dopo la puntata ha confessato, specificando che non si aspettava finisse al televoto e che proprio per questo ha pensato di far ricadere su di lei la sua scelta. Si salvi chi può dopo questa rivelazione, Clizia non ha reagito affatto bene e ha iniziato a inveire contro Denver, che ci è rimasto molto male e si è chiuso in piscina a piangere sotto un giubbotto. A Clizia non è importato assolutamente nulla, anzi ha continuato a dare contro Andrea, colpevole di averla nominata con una motivazione non valida. Avrà dimenticato, probabilmente, che è stata la prima a usare la stessa motivazione nominando più volte Patrick.

Gf Vip, Clizia e Denver ai ferri corti: “Sei un pentito, sei un Buscetta”, la lite

Dopo una notte di riflessioni, e di scontri con Paolo, Clizia e Denver hanno litigato stamattina. Lei era in piscina con Zequila e Paolo, Andrea si è unito per avere un confronto ma i toni si sono subito alzati. Clizia non ha fatto altro che ripetere a Denver: “Sei un pentito, sei un Buscetta”. Poi ha detto che lei c’era quando Denver non aveva rapporti con nessuno, che è stata lei a farlo riavvicinare a Paolo. Poi ha difeso addirittura Elisa De Panicis, tornando alla prima settimana nella Casa. E ha insistito: “Tu sei uno stratega, sei di una furbizia… Le tue lacrime non valgono nulla, perché tu non ammazzi un fratello”. Denver ha reagito con educazione e senza rispondere con gli stessi toni, sottolineando però che Clizia non è una sorella per lui. Lei ha anche iniziato a difendere Zequila per la discussione feroce con Paola Di Benedetto.

Clizia esagera contro Denver: “Io non parlo con i pentiti”

A un certo punto Clizia si è alterata ancor di più e avvicinandosi al bordo della piscina ha iniziato a urlare contro Denver, puntandogli il dito. Queste le sue parole: “Della nomination me ne sbatto il ca…o. Io ci sono rimasta male al cuore, perché tu sei un maledetto, Buscetta! Pentito! Sei un pentito! Tu sei un pentito! Sei un Buscetta! E io non parlo con i pentiti. Io parlo con le persone che hanno quattro palle così. Tu non ne hai”. Più di qualcuno ha provato a dirle che ha sbagliato ad aggredire in questo modo Denver per una nomination, ma lei pensa di non averlo aggredito affatto.

Clizia Incorvaia squalificata? Il Web in rivolta per il “Sei un Buscetta” a Denver

Intanto sul Web sta facendo clamore il fatto che Clizia abbia usato l’espressione “Sei un Buscetta” per inveire contro Denver. Buscetta è infatti un pentito mafioso, per cui molti pensano che non sia un paragone giusto o comunque un nome da tirare in ballo in un contesto come quello del Gf Vip. C’è da dire che basta una ricerca su internet per scoprire che è un modo di dire siciliano molto usato, e probabilmente è su questo che verterà la difesa di Clizia quando, e se, faranno vedere la clip della lite con Denver. Intanto su Twitter chiedono la sua squalifica per aver paragonato Denver a un mafioso ed è stato lanciato anche l’hashtag #squalificaperclizia.

Clizia a Denver:"tu sei un pentito, tu sei un Buscetta, tu non ammazzi un fratello" #gfvip

paragonarlo ad un mafioso, questa è la sua mentalità. Per un gioco. Penso che sia da squalifica anche lei dopo quello che ha detto. pic.twitter.com/tRo5r581hC — Vieliminotutti (@vieliminotutti) February 22, 2020

Ce la facciamo a prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti della Incorvaia?Ha perso il senno #gfvip pic.twitter.com/rdlvFMVOWI — Silvia (@HSilviaconsta) February 22, 2020

Stesso trattamento di Salvo squalifica immediata per Clizia senza manco farla salutare gli altri concorrenti e Zequila e Paolo in una associazione contro la mafia perchè non sono intervenuti

#GFVIP — UnCittadinoQualsiasi (@Uncittadinoqua2) February 22, 2020

Ma il confessionale che avvisa subito Clizia per le frasi gravi perché è una loro PROTETTA! Vogliamo provvedimenti se si fosse chiamato Salvo e non Clizia già c'era la squalifica! #GFvip @GrandeFratello @alfosignorini — Serenere (@Serenere15) February 22, 2020

Spero vivamente che lunedi si prendano provvedimenti nei confronti di Clizia non si possono dire certe cose per una nomination.

Il Gf siccome non ci stupisce mai farà passare in sordina tutto questo #GFVIP — Nancy97 (@Nancy9714) February 22, 2020