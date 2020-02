Paolo e Clizia, c’è tensione nell’aria: “Sono proprio stanca”

Primi attriti tra Clizia e Paolo? “Noi due non ci conosciamo”

Una storia che sta appassionando sempre più i telespettatori del Grande Fratello Vip. Quella che è nata da una semplice amicizia si sta lentamente trasformando in un sentimento profondo. Stiamo parlando di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: nel corso delle ultime puntate, però, l’intervento dei genitori del ragazzo ha incrinato non poco l’animo della coppia. La modella ha iniziato a pensare per la prima volta alla vita al di fuori della Casa e del possibile parere della madre in merito alla sua storia con Paolo. La donna, a differenza di Ciavarro, ha un vissuto molto più incisivo: un divorzio e una figlia nata dal precedente matrimonio. Questioni che stanno pian piano pesando sempre di più sulla coscienza. Nelle ultime ore, infatti, Paolo e Clizia hanno avuto modo di chiacchierare su tutto ciò e la bella gieffina ha confessato tutti i suoi timori. Per la prima volta, Ciavarro ha reagito in modo davvero curioso: riusciranno ad appianare le divergenze? Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.

I dubbi della gieffina: “Situazione complessa”

Dopo la diretta del 21 febbraio, durante la notte la coppia si è confrontata in merito alla loro relazione. La friulana pare abbia iniziato a risentire del giudizio dei genitori di Paolo e della sua situazione al di fuori della Casa. “Tutta questa situazione non è facile, sono proprio stanca. Te l’ho spiegato mille volte che io non pensavo di vivere una cosa del genere con tutte le differenze che abbiamo e che hanno detto anche i tuoi genitori“. Paolo ha quindi provato a smorzare la tensione e ha affermato: “Lo so che tu hai molte cose in più da perdere di me, ma non ci devi pensare, conta solo quello che sentiamo”.

La reazione di Paolo

L’ex moglie di Sarcina ha quindi provato a far tornare alla realtà il ragazzo: “Vorrei essere a cuore leggero come te, penso dieci volte in più, alla fine io non conosco te e tu non conosci me, lo avevi detto anche tu”. Visibilmente infastidito, Paolo ha quindi concluso: “Ma che provocazione è? Per me esiste una sola realtà, i sentimenti sono gli stessi fuori o dentro, poi tu pensala come vuoi“.