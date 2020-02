Salvo, il video che incastra Clizia: addio al GF, ma la situazione s’aggrava

By

Salvo Veneziano pubblica il video che incastra Clizia: la situazione si aggrava dopo la squalifica al GF Vip

Clizia Incorvaia non è più una concorrente del Grande Fratello Vip. “Sei un Buscetta, non parlo con i pentiti”: questa la grave frase (rivolta ad Andrea Denver) che ha spinto il reality a prendere una decisione drastica, facendo uscire l’influencer anzitempo. Salvo Veneziano, altro ‘purgato’ di questa edizione dello show più spiato d’Italia, nelle scorse ore, ha pubblicato un video (relativo alla settimana passata) che aggrava ulterioremente la posizione della siciliana. Nel filmato, infatti, Clizia è nella sauna con Patrick e, con ogni probabilità ignorando la gravità delle sue dichiarazioni, parla con Pugliese su quanto esternato a Denver. Addirittura, facendo un paragone con la sfuriata avuta da Patrick nei confronti di Antonella Elia (quella del famoso “crotalo”), si immagina già dei remix simpatici. Pugliese, però, cerca di farle capire che la situazione non è proprio la stessa.

Il video in cui Patrick cerca di frenare Clizia

Come si evince dal video, Clizia, parlando con Patrick, già immagina che le sue dichiarazioni possano divenire simpaticamente virali. Patrick, invece, frena subito, sapendo già che la questione ‘Buscetta – pentito’ è roba su cui c’è poco da ridere. “Nel tuo caso quella parola non è remixabile, è un po’ troppo serio”. “Ah”, risponde stupita l’ex di Sarcina per poi aggiungere: “Però io ho detto quello che pensavo”. Dunque, pare piuttosto evidente che Clizia abbia fatto uno scivolone dettato dall’ignoranza (nel senso letterale del termine, cioè ignorando quanto da lei stessa espresso), e che solo dopo che Signorini le ha spiegato il motivo della squalifica abbia compreso pienamente perché le sue frasi siano state tanto criticate. Nessun dubbio invece sulla questione ‘mafiosa’: nessuno crede che la Incorvaia sposi le idee e i modus operandi della malavita.

Clizia lascia la Casa del GF Vip

Clizia, dopo che Signorini ha spiegato per filo e per segno le motivazioni che hanno portato il reality a escluderla dalla Casa, si è scusata, prorompendo in un lungo pianto sconsolato. Paolo Ciavarro ha cercato di rassicurarla, dicendole che avrà tutto il tempo per mettere una toppa su quanto accaduto.