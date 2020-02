Clizia Incorvaia, caso Buscetta. Il manager: “So cosa accadrà, starà male”

GF Vip Clizia Incorvaia, caso ‘Buscetta’. Parla il suo manager: “So cosa accadrà stasera, starà male. Per noi c’è l’obbligo di starle vicino”. L’intervista fiume

AGGIORNAMENTO: Clizia è stata squalificata dal GF Vip 4

Stasera, nella puntata del Grande Fratello Vip 4, ci sarà una punizione per Clizia Incorvaia che, durante un forte scambio di opinioni con Andrea Denver, ha pronunciato la seguente frase: “Sei un Buscetta, non parlo con i pentiti”. Non è ancora stato reso noto come il reality agirà nei confronti dell’influencer, per l’infelice uscita. In molti credono che verrà squalificata. Chi sa già le decisioni prese dallo show di Canale 5 è il manager di Clizia, Dorian, che ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it dove ha raccontato come verrà gestita la situazione.

Dorian sullo scivolone di Clizia: “Possiamo dirci che è un gran peccato ma a che servirebbe?”

Dorian tiene a precisare che la frase dovrebbe essere “contestualizzata. Cè una differenza tra il significato letterale della sua frase e quello intenzionale”. Secondo il manager l’uscita della Incorvia è paragonabile a una sorta di “Giuda”. L’uomo si spiega meglio: “Nessuno dice che la frase non sia forte o infelice, ma conoscendo Clizia so che non ha mai pensato di far riferimento alla mafia, mai ha pensato di avallare certe associazioni mafiose.” E ora? Che succede? Lui già sa la decisione del GF Vip? “Sono il suo manager, so già cosa accadrà stasera. Qualunque cosa sia, noi abbiamo l’obbligo di starle vicino. Bisogna affrontarla, superarla e andare avanti. È stata una frase d’impeto dettata dalla rabbia, tra l’altro che ricalca un modo di dire di uso comune. Possiamo dirci che è un gran peccato ma a che servirebbe? Chi fa televisione deve fare attenzione. La tv, se sbagli, te le fa pagare tutte.” Nell’eventualità di una squalifica ci sarebbe anche il capitolo cachet.

GF Vip e capitolo cachet relativo alle squalifiche

Dorian spiega di aver pensato alla questione cachet nelle scorse ore sottolineando che “c’è un regolamento molto generale in questo senso. Dovesse essere squalificata, l’uscita sarà decisa dal Grande Fratello secondo regolamento ma non in virtù di una precisa legislazione. Dovesse perdere il cachet, starà ai legali disconoscere la squalifica e dividere il percorso televisivo da quello contrattuale.” Nella fattispecie, in caso di squalifica, il manager precisa che la questione compenso potrebbe viaggiare su un altro binario legale, laddove non si volesse pagarlo. “Ci sono casi precedenti in cui il cachet è stato riconosciuto comunque”, chiosa. C’è anche il fattore sponsorizzazioni relativo all’immagine di Clizia…

“Clizia viene da un periodo mediatamente difficile e affrontare anche questa sarà complesso”

“Gli sponsor che lavorano con Clizia da sempre non hanno rescisso alcun contratto, la conoscono e sanno che non intendeva dire ciò che la sua frase ha suggerito”, fa sapere sempre Dorian a Fanpage.it. Discorso diverso per degli sponsor del GF Vip 4 che si sono dissociati dal reality dopo le parole della Incorvaia. “E sono d’accordo, si tratta di sponsor rinomati che devono fare delle scelte. È comprensibile che chi non la conosce, si distacchi dalla sua immagine”, spiega Dorian che, circa la reazione dell’ex di Sarcina, afferma: “Clizia starà male, questo è certo. A nessuno fa piacere essere accostati a un’organizzazione come quella mafiosa. Viene da un periodo mediatamente difficile e affrontare anche questa sarà complessa. La sua famiglia, gli amici e il suon agente continueranno a starle vicino. Questa è televisione e resta televisione. Se lavorerà ancora bene. Non dovesse lavorare, pazienza: non tutte devono necessariamente fare le showgirl.”

“Le squalifiche di questo genere sono squalifiche errate”

Infine Dorian sostiene che le “squalifiche di questo genere sono squalifiche errate”. Secondo il manager dovrebbero essere messe in atto punizioni differenti: “I messaggi a casa li dai punendo il concorrente e mettendolo nelle condizioni di vivere certe esperienze, come accaduto con Patrick, Sergio e Pasquale. Questa è una bella punizione. Clizia ha pronunciato una frase sbagliata? Facciamole capire il peso di quello che ha detto. Squalificarla a che serve? Ad avere una persona depressa in più?”