Clizia Incorvaia disperata, squalificata al GF Vip. I consigli di Paolo

Clizia Incorvaia squalificata dal Grande Fratello Vip: il provvedimento del programma, il saluto con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia viene squalificata dal Grande Fratello Vip. Il programma ha scelto per la fashion blogger un provvedimento disciplinare molto forte. In questi giorni, sul web si è scatenata una vera e propria bufera. Il pubblico di Canale 5 non ha per nulla apprezzato le affermazioni fatte da Clizia nei confronti di Andrea Denver, che la scorsa puntata l’ha nominata. La Incorvaia, dopo essere finita al televoto, si è dichiarata delusa dal gesto fatto dal giovane gieffino, che riteneva un suo amico. Per tale motivo, si è scagliata contro di lui, utilizzando però parole molto forti. Di fronte all’indignazione del pubblico, la trasmissione non ha potuto non prendere in considerazione la squalifica di Clizia. Il provvedimento preso dal programma non rappresenta per i telespettatori una sorpresa. Infatti, in queste ore, proprio il GF Vip aveva annunciato che il televoto è stato sospeso, a causa di un provvedimento. Ricordiamo che la Incorvaia era in sfida con Paola Di Benedetto, Antonella Elia e Andrea Montovoli. Prima di uscire definitivamente dalla Casa, chiaramente, Clizia si lascia andare a un lungo saluto con Paolo Ciavarro. Quest’ultimo cerca di rassicurarla, convinto che avrà tempo per scusarsi con tutti fuori dalla Casa. Non solo, il gieffino è certo che il pubblico capirà. Pertanto, il figlio di Eleonora Giorgi le consiglia di mantenere la calma dopo questa inaspettata e improvvisa squalifica.

Clizia Incorvaia, provvedimento disciplinare: Signorini annuncia la squalifica della fashion blogger

“Sei un Buscetta, non parlo con i pentiti”, queste sono le parole utilizzate da Clizia durante la sua discussione con Denver. Nel corso di questa puntata, Alfonso Signorini è così costretto ad annunciare alla Incorvaia la decisione presa dalla trasmissione. Per affrontare nel dettaglio questa situazione delicata, il conduttore sceglie di parlare da solo con la Incorvaia. Sin da subito, la ragazza intuisce il motivo per cui viene chiamata in disparte e Alfonso inizia il suo discorso, mostrando a tutti il momento in cui è avvenuto lo scontro in piscina con Denver. Dopo un lungo confronto, il provvedimento del GF Vip, letto da Signorini, annuncia così la squalifica della Incorvaia: “Clizia, sicuramente le tue parole gravi avevano un significato che andavano oltre le tue intenzioni. Quello che hai detto deve, senza alcun dubbio, essere condannato. E per queste ragioni, sei ufficialmente squalificata dal gioco. Devi immediatamente abbandonare la Casa”.

Clizia Incorvaia, lungo confronto con Alfonso Signorini prima della squalifica dal GF Vip

“In questo modo offendi chi combatte la mafia ogni giorno e il fatto che lo dica proprio tu che sei una siciliana lo rende ancora più grave. Mi dispiace, ma è così. Abbiamo cercato in tutti i modi di analizzare le tue espressioni. Credimi, te lo dico con il cuore in mano, erano parole indifendibili. Non c’è alcun appiglio per giustificare le parole da te utilizzate”, dichiara Alfonso. Clizia è combattuta per quanto sta accadendo e, in lacrime, chiede scusa a tutti: “Vengo da una realtà dove abbiamo combattuto la mafia, i miei amici hanno perso fratelli e padri. In quel momento l’ho detto in maniera illogica, quasi teatrale. In quel momento non ho più pensato alle cose importanti. Chiedo scusa a tutte le famiglie che stanno lottando contro questo brutto cancro, chiedo scusa alla mia famiglia, a tutti”.

Alfonso Signorini dispiaciuto per la situazione di Clizia Incorvaia: “Una doccia fredda per tutti”

“È stata una doccia fredda per tutti. Proprio perché sappiamo la donna che sei, non vogliamo crocifiggerti. Poi è chiaro che le parole vanno pesate e condannate. È stato un attimo di follia, che non trova alcun tipo di scusante. Lo dico con grande dolore, perché so quanto vali“, afferma Signorini di fronte alle lacrime di Clizia. Impossibile non notare la delusione del conduttore, che intanto cerca di non gettare la ragazza nella gogna mediatica. Sui social, però, il pubblico appare davvero furioso nei confronti dell’influencer. “In realtà ho detto questa stupidaggine, volevo dire sei ‘un vile’. Voglio andare fuori, ho sbagliato veramente. Non lo so perché ho detto questa cosa orribile”, così lei stessa ammette di voler lasciare il programma. Agli altri concorrenti, prima di lasciare la Casa, la Incorvaia dichiara di provare davvero vergogna per quanto accaduto e il suo pensiero va, chiaramente, alla sua famiglia. Denver, intanto, ammette di essere dispiaciuto, mentre Paolo Ciavarro si dice convinto del fatto che Clizia abbia capito il suo errore.