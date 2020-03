Marini vs Elia, Signorini: “Scena orrenda”. I gesti di Fernanda sconvolgono

Valeria Marini vs Antonella Elia: scontri accesi al Grande Fratello Vip, interviene Alfonso Signorini

Una settimana ricca di scontri accesi quella appena trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip, tra Antonella Elia e Valeria Marini. Le due non se le mandano a dire e la puntata di questa sera inizia proprio da loro. Le loro discussioni hanno attirato l’interesse del pubblico, che ha subito notato forti accuse e un piccolo spintone di Antonella sulla Marini. La situazione negli ultimi giorni è decisamente degenerata e in molti hanno condannato il gesto della Elia, provocata spesso da Valeria e Fernanda. In particolare, la Lessa l’ha infastidita più volte, attraverso alcuni particolari gesti, come il segno della croce. Alfonso Signorini chiede, dunque, spiegazioni a Fernanda, la quale confessa di avere una fede. Ma il conduttore non ci sta e difende apertamente la Elia, in quanto nessuno dovrebbe essere considerato come una persona negativa.

Fernanda Lessa duramente criticata al Grande Fratello Vip: Signorini riprende la gieffina

“Perché non fai vedere come mi stava fissando lei? Manda quell’energia negativa. Io credo nell’energia“, così Fernanda si difende dal richiamo di Signorini. In particolare, il conduttore riprende la concorrente, mostrandosi sconvolto: “Questo è tutto tranne che Gesù Cristo, non posso accettare questa cosa. Prendere i rosari: si usano per pregare, non al Grande Fratello. Sentire questi discorsi nel 2020 mi viene la pelle d’oca, mi sembrano discorsi medievali”. E mentre la Lessa si giustifica, affermando che si tratta della sua fede, la Marini confessa di tenere sempre con sé il rosario e di non averlo usato per provocare la Elia. Dopo aver ripreso le due gieffine, Alfonso ci tiene anche a richiamare Antonella, per lo spintone dato alla Marini. Viene mandato in onda, inoltre, il momento in cui Fernanda utilizza il sale nella vasca, per praticare un suo ‘rito’. Questo suo gesto fa davvero discutere questa sera e dallo studio intervengono anche Wanda e Pupo.

Antonella Elia chiede scusa, Wanda Nara e Pupo riprendono Fernanda Lessa

“Quello che abbiamo visto è una scena orrenda. È brutto vedere due donne relazionarsi in questo modo, siete state inopportune tutte e due”, dichiara Signorini. Il conduttore questa sera cerca di riportare la pace tra le tre concorrenti, ma le sue parole non bastano. Infatti, sembra proprio che tutte e tre continuino a restare ferme nella loro posizione. Nonostante ciò, la Elia chiede scusa a tutti per il suo comportamento, anche alla Marini. Intanto, dallo studio, Wanda Nara torna sul discorso riguardante i gesti di Fernanda: “Abbiamo detto mille volte che da casa ci guardano migliaia di persone. C’è tanta gente che prega perché sta chiedendo pace e tranquillità, non la brutta energia di un concorrente”. Pupo ha, invece, una perplessità:“Con quale genuinità arrivano alla gente quei gesti come i riti vudù?” Fernanda appare provata per le critiche ricevute questa sera, ma si scusa comunque con il pubblico.

Fernanda Lessa fa discutere: la gieffina si sfoga dopo la pubblicità

“Allora, essere giudicata perché faccio magia nera mettendo sale nel bagno, no. Credo veramente che mi dia energia. Sono le mie credenze”, dichiara la Lessa dopo la pubblicità, rispondendo a una curiosità di Signorini. Quest’ultimo ha notato alcune affermazioni fatte da Fernanda nei confronti del programma dopo il rimprovero suo e quello di Pupo. La Lessa non riesce a trattenere le lacrime, ma Alfonso ribadisce che non bisognerebbe allontanare le persone – in questo caso la Elia – ritenendo che sono negative.