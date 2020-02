Valeria e Antonella, rissa al Gf Vip, la Marini tuona: “È da squalifica!”

Scintille tra Marini ed Elia, le due concorrenti del Gf Vip arrivano ad uno scontro violento

Provvedimento disciplinare in vista per la showgirl torinese? L’astio tra Valeria Marini ed Antonella Elia si sussegue da vari giorni, complice un’antipatia reciproca che risale da prima dell’ingresso della romana nella Casa. Nella giornata di ieri 26 febbraio, le due donne hanno iniziato a litigare per via di Aristide Malnati, molto amico di entrambe. Dopo una scenata di gelosia da parte della Elia, le acque sembravano essersi calmate. Poche ore dopo, sono volati nuovamente stracci: ci ha pensato Valeria a stuzzicare ancora una volta Antonella che, indossati gli abiti di scena per un servizio fotografico commissionato dal Gf Vip, si è sentita dare della “bambola assassina”. A questo punto la torinese non è riuscita a trattenersi e il resto dei concorrenti ha diviso le due donne per evitare uno scontro fisico. Nelle ultime ore, però, è avvenuto il peggio. Antonella ha dato un forte spintone a Valeria, dopo l’ennesima provocazione di quest’ultima. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Grande Fratello Vip, Antonella spinge Valeria, la Marini chiede la squalifica

Antonella Elia ha accusato Valeria Marini e Fernanda Lessa di trattarla come un’indemoniata. “Mi vengono a sbattere in faccia il crocifisso, bisogna rispettare i valori della religione”. Il gesto avrebbe fatto infuriare Antonella che ha dato un forte spintone sul seno a Valeria Marini. A questo punto il resto degli inquilini sono intervenuti per separare le due showgirl ma ormai il danno è stato fatto. Immediata la reazione di Valeria che ha ruggito: “Mi ha messo le mani addosso senza motivo, solo perché ho un rosario che mi hanno regalato. Ho il segno rosso sul seno. Deve essere squalificata!“. Antonella ha quindi replicato con l’ennesima provocazione: “Non hai sentito niente, hai tutta plastica!”.

La reazione del web indignato: “Mandatela via!”

Non potevano mancare i commenti del pubblico che si è riversato sui principali social network chiedendo a gran voce che vengano presi provvedimenti per la torinese. “Antonella è impazzita, squalificatela”, e ancora “Una vergogna, deve essere aiutata, ma fuori dalla Casa!“.