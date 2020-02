GF Vip, scoppia la lite tra la Marini e Antonella: dure accuse

GF Vip, scoppia la prima lite nella Casa tra Valeria Marini e Antonella Elia: Aristide Malnati conteso tra due fuochi

Al Grande Fratello Vip scoppia una nuova lite tra Valeria Marini e Antonella Elia. Come al solito, le due non se le mandano a dire e il ritorno della showgirl nella Casa genera un po’ di scompiglio. In particolare, la Elia sembra non riuscire ad apprezzare i modi di fare della coinquilina e glielo fa ovviamente notare. I toni si alzano questa mattina in giardino a causa dell’amicizia che entrambe hanno con Aristide. Infatti la lite inizia proprio a causa del rapporto che c’è tra la Marini e Aristide. Scendendo nel dettaglio, scoppia lo scontro quando Valeria propone all’amico di nuotare insieme in piscina. La Marini ha intenzione di insegnare al Malnati come eseguire lo stile ‘delfino’ in acqua. Inizialmente, il concorrente appare abbastanza imbarazzato per questa proposta, tanto che sembra voler rifiutare. Nel frattempo Antonella raggiunge i suoi coinquilini in giardino e mette l’archeologo di fronte a una scelta.

Aristide Malnati tra due fuochi al Grande Fratello Vip: Valeria e Antonella non se le mandano a dire

“Guarda che se vai a fare delfino con lei con me hai chiuso”, dichiara Antonella rivolgendosi ad Aristide. Ovviamente la Marini non prende affatto bene l’intervento della Elia, tanto che risponde subito all’attacco: “Antonella ma perché devi essere così castrante? Noi siamo amici da molto più tempo, tu vieni dopo”. Aristide ammette di conoscere da anni la Marini e promette alla Elia che farà la sauna insieme a lei. A questo punto, i toni si alzano tra le due concorrenti, accendendosi sempre di più. Valeria è ormai certa che Antonella non sia ‘a favore delle donne’, ma passi invece il suo tempo ad attaccarle. Chiaramente, la Elia nega il tutto e lo scontro in giardino prosegue.

Antonella Elia abbandona lo scontro, ma prima lancia un duro attacco a Valeria Marini

“Mi dispiace ma così continui a non fare una bella figura, tiri fuori la cattiveria e non sei solidale con le altre donne”, continua la Marini, rivolgendosi ad Antonella. E mentre i toni si alzano, la Elia decide di rientrare in Casa mettendo fine a questo scontro. Prima, però, si scaglia duramente contro Valeria: “Questa è la casa che ti meriti, perché evidentemente fuori non hai un cavolo”. Di fronte a questo attacco, la Marini non sembra scomporsi più di tanto e prende il tutto con molta ironia. Non è la prima volta che Antonella riserva alla showgirl commenti poco carini. Diverse settimane fa, Valeria entrò nella Casa proprio per mettere fine alle continue critiche da parte della Elia.