Fabio Testi in lacrime, il messaggio del figlio non basta: la richiesta colpisce

Fabio Testi in lacrime: l’attore al Grande Fratello Vip riceve una sorpresa dal figlio, ma non basta

Al Grande Fratello Vip, questa sera, Fabio Testi riceve una bellissima sorpresa da parte del figlio, che si trova a Shangai. Insieme alla fidanzata, il ragazzo cerca di rassicurare il padre, fortemente preoccupato in queste ultime settimane. Lo stesso attore ha chiesto più volte ai suoi compagni di mandarlo al televoto, al fine di poter tornare a casa. Il suo scopo è quello di poter sentire finalmente i suoi cari e sapere, di conseguenza, come stanno. A destabilizzare il percorso di Fabio all’interno del reality è stata la notizia sul Coronavirus. I concorrenti sono stati messi al corrente da Alfonso Signorini di quanto sta accadendo in Italia e in Cina, dove è scoppiato il virus. Proprio per tale motivo, Testi ha espresso la volontà di uscire dalla porta rossa e di raggiungere la sua famiglia. Nonostante la bellissima sorpresa del figlio, Fabio ora si ritrova costretto a fare una chiara richiesta al pubblico di Canale 5.

Grande Fratello Vip, Fabio Testi fa una particolare richiesta al pubblico: l’attore parla con il cuore in mano

“Eccoci qua papà, volevamo farti stare tranquillo mandandoti un video. Siamo stati chiusi un mese, ora Shangai si è rimessa in movimento. Ti aspettiamo qui per una pasta asciutta delle tue. Ciao papà, un abbraccio”, dichiara il figlio di Fabio nel suo video-messaggio. L’attore nel confessionale appare commosso e anche gli altri concorrenti non riescono a trattenere l’emozione. Sebbene sia felice di aver potuto sentire e vedere il ragazzo, Testi decide di fare una richiesta in lacrime. L’attore riesce così a commuovere tutti: “È un macigno nello stomaco, non so se riesco a essere lo stesso qua dentro. Volevo ringraziare il pubblico per il grande affetto che mi ha dimostrato fino ad oggi. Mi rivolgo al pubblico, come papà, e chiedo se mi aiuta a uscire per parlare con i miei figli”.

Fabio Testi vuole lasciare la Casa del GF Vip: Signorini spera che l’attore raggiunga il suo obbiettivo

Fabio chiede così di essere eliminato dal Grande Fratello Vip. Pupo ammette di comprendere questa scelta dell’attore, che vorrebbe concludere il suo percorso nella Casa arrivando fino alla fine, ovvero attendendo il voto del pubblico. “Spero che il pubblico accogli la tua richiesta, perché capisco che la tua situazione non è facile. Quello che diciamo con gli autori è che stai facendo un grande Grande Fratello e ti voglio ringraziare”, dichiara Signorini. Di fronte alle parole del conduttore, Fabio Testi non riesce a trattenere la commozione.