Gf Vip 4 quattordicesima puntata: nomination, nuovi arrivi e abbandoni

Eliminato Gf Vip 4 quattordicesima puntata, chi è uscito lunedì 24 febbraio 2020: la squalifica di Clizia

Non c’è stato nessun eliminato nella quattordicesima puntata del Gf Vip 4, che si è aperta in modo insolito stasera. Alfonso Signorini ha subito affrontato il tema Coronavirus, mostrando le immagini di quando è entrato nella Casa per informarli di quanto sta succedendo in Italia negli ultimi giorni. Immediatamente dopo la clip, il conduttore è passato ad affrontare un tema spinoso di questa puntata, ovvero la squalifica di Clizia Incorvaia. La giovane ha lasciato la Casa dopo le parole usate nella discussione con Andrea Denver: parole reputate inaccettabili dalla maggior parte degli italiani e anche dal Grande Fratello Vip. Proprio per questo motivo non c’è stato un eliminato, perché il televoto è stato annullato, ma non ci sarebbe stato a prescindere: questo televoto non prevedeva eliminazione, infatti.

Gf Vip 4, puntata di lunedì 24 febbraio: cosa è successo

Clizia si è mostrata pentita quando è stata messa dinanzi alla gravità dei fatti, ma purtroppo chi ha seguito la diretta non è convinto di questo pentimento. Nei giorni scorsi infatti non sembrava aver capito l’errore, anzi ha minimizzato e si domandava addirittura se Striscia la notizia avesse fatto un remix con le sue parole, come è successo con il “crotalo” di Patrick. Dopo la squalifica la puntata è andata avanti. Una bellissima sorpresa per Patrick ha risollevato un po’ gli animi nella Casa, tranne quello di Paolo. Poi è entrata Valeria Marini, ufficialmente nuova concorrente. Adriana e Zequila sono giunti alla resa dei conti sul flirt, ma subito dopo Alfonso ha dato un annuncio alle tre presunte concorrenti. Teresanna, Sara e Asia sono in nomination diretta e affronteranno al televoto il Vip più votato dalla Casa. Nel corso delle nomination abbiamo visto l’ingresso di Sossio Aruta: è il nuovo concorrente del Gf Vip.

Le nomination della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip

Anche il televoto di stasera non prevede eliminazione, come quello annullato ieri. Gli immuni sono Aristide, Zequila, Patrick, Adriana, Fernanda e Licia. Per loro nomination in confessionale, gli altri nominabili le hanno fatte in modo palese. Paolo e Antonella avevano nominato Montovoli, che però si è ritirato, quindi hanno dovuto fare un secondo nome. Insieme alle tre ragazze anche Fabio Testi è i nomination. Queste quindi le nomination della quattordicesima puntata del Gf Vip: