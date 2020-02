Patrick Pugliese ricorda Martina Pascutti: “Siamo stati una famiglia”

Patrick Pugliese rivive il ricordo del Grande Fratello 12 e la relazione con Martina Pascutti

Serata di grandi emozioni per Patrick Pugliese. Come ben sappiamo, l’ex gieffino è alla sua terza esperienza come concorrente del reality. Durante la dodicesima edizione ha conosciuto Martina Pascutti, con la quale ha avuto un’intensa relazione nata proprio sotto i riflettori del Grande Fratello e continuata dopo il termine dello show. Relazione dalla quale è arrivato anche un figlio, Leone. Ed è proprio quest’ultimo che ha voluto fare una sorpresa al suo papà. Durante la diretta del 24 febbraio 2020, Patrick ha vissuto una parentesi molto commovente, rivivendo il ricordo della sua partecipazione al Grande Fratello 12, la sua storia d’amore con Martina e i sentimenti per il piccolo Leone. Ma vediamo cos’è successo nel dettaglio.

Il regalo di Leone e la storia con Martina

Alfonso Signorini ha indirizzato Patrick nella stanza superled per mostrare all’ex gieffino un video di alcuni strascichi della sua relazione con Martina all’epoca del Gf 12. “Siamo stati una famiglia. Con Martina? Mi ricordo tutto. Ero entrato dopo un paio di mesi e dopo un mese ho capito che provavo qualcosa per lei e poi ho capito di essere corrisposto. Dopo il programma, un mese dopo, ci siamo messi insieme”, ha dichiarato Pugliese. Poi le parole sul figlio Leone: “Il Grande Fratello mi ha dato anche la famiglia, mio figlio, che è la persona più importante della mia vita. Io e Martina abbiamo fatto dei sacrifici affinché lui potesse essere sereno. Di altre cose non posso dirlo ma sicuramente sarò sempre un ottimo papà per lui”. In confessionale c’è una sorpresa che lo aspetta, il piccolo Leone ha fatto recapitare un disegno per il papà, gesto che molto commosso l’ex gieffino che ha aggiunto: “Ciao piccolo, ci vediamo presto, ti amo tanto!”

Il messaggio dell’ex gieffina: “Vinci per tutti noi!”

“Mi avete fatto commuovere tantissimo questa sera, scrivendomi tutti voi delle parole bellissime. Mi sono tornate le farfalle allo stomaco quando ho rivisto tutto il nostro percorso che abbiamo fatto insieme e la sorpresa che Leone ha disegnato per il suo papà. Grazie Grande Fratello, mi hai fatto rivivere una delle esperienze più belle della mia vita che mi ha portato ad avere la cosa più bella al mondo, Leone. La nostra famiglia, nonostante sia un po pazzarella, sarà sempre unita. Forza papà…vinci per tutti noi!”, ha pubblicato pochi minuti dopo su Instagram la Pascutti.