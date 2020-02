Patrick Gf Vip, l’ex compagna Martina attacca Zequila: “Frasi non belle”

Pomeriggio 5, Martina Pascutti ospite: Patrick Ray Pugliese ha parlato di lei nella Casa

Patrick Ray Pugliese è il protagonista di questo Grande Fratello Vip 4, ormai è fuori discussione. E nessuno potrà negare che sia proprio lui il concorrente più amato di sempre, di tutte le edizioni del Grande Fratello, Vip e Nip. Le sue imprese nella Casa sono ben impresse nei ricordi degli appassionati del reality show, ma Patrick al Gf non si è solo divertito: ha anche provato forti emozioni. In questi giorni il concorrente ha raccontato a Clizia Incorvaia come è nato l’amore con Martina Pascutti. la mamma di suo figlio Leone. Patrick e Martina si sono conosciuti al Grande Fratello 12, la seconda edizione a cui Patrick ha preso parte. Si sono invaghiti nella Casa di Cinecittà e conoscendosi meglio fuori hanno capito di provare un sentimento importante. La nascita del figlio ne è la prova.

Patrick e Zequila al Gf Vip, parla Martina Pascutti: “Frasi non belle su di lui”

L’amore tra i due è finito, ma non il rispetto e l’affetto: Patrick e l’ex compagna Martina sono riusciti a costruire un rapporto sereno seppure da ex e tutto per il bene del piccolo Leone. Oggi Martina è intervenuta a Pomeriggio 5 per parlare di Patrick: “Posso dirti una cosa? Patrick è un grande bambinone, è un bambino che non è cresciuto. Però è di una bontà immensa”, così ha esordito in puntata. Dopo ha parlato delle parole che usa Zequila verso Patrick e che il pubblico non ha gradito affatto. Anche Martina è d’accordo con i fan: “Nella Casa viene spesso attaccato anche da Zequila stesso. Io ho sentito dire frasi non belle su di lui, anche ‘palla di lardo’. Che comunque è vero, è un orsettino cicciottello ormai, però…”. Ha sorriso pronunciando le ultime parole, naturalmente.

Martina Pascutti a Pomeriggio 5 parla del figlio di Patrick del Gf Vip

Intanto in sottofondo è intervenuto Salvo Veneziano: “Non hanno capito che più lo attaccano più lo portano in finale”. Martina è d’accordo con lui: “Esatto, io sono convinta di questo. Più viene martirizzato così più da fuori viene… [portato avanti ndr]. E lui è di un rispettoso“. L’ex concorrente del Gf 12 comunque ha anche parlato del figlio di Patrick: “Adesso è arrivato il momento in cui non gli interessa più vedere suo papà. Gli dico ‘Guarda che c’è papà’, provo. Lui mi dice ma no mamma, tanto rimane là”.