Andrea Montovoli abbandona la Casa del GF Vip: il motivo

Andrea Montovoli abbandona il Grande Fratello Vip: il motivo che ha spinto l’attore a prendere questa dura scelta

Andrea Montovoli abbandona il Grande Fratello Vip questa sera. In questi ultimi giorni, l’attore ha espresso apertamente la volontà di lasciare la Casa più spiata d’Italia. Il motivo? L’ormai ex gieffino è convinto di essere arrivato al limite e di aver già terminato il suo percorso all’interno del reality. Proprio per avere un bel ricordo della sua esperienza nella Casa, stasera Montovoli abbandona definitivamente il gioco. Si è messo a nudo, nel corso delle ultime settimane, raccontando un segreto del suo passato molto importante e oggi si ritrova a riprendere in mano la sua vita fuori dalla Casa. Una decisione non del tutto inaspettata per il pubblico, ma molto triste. Infatti, Montovoli era sicuramente uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione. All’interno del reality, è riuscito anche a conquistare il cuore degli altri concorrenti. In particolare, Montovoli ha legato molto con Patrick, Paolo, Adriana e Fernanda. Proprio le due gieffine cercano di convincerlo a rivedere la sua scelta di lasciare la Casa, ma questo non basta. Andrea ammette di essere arrivato al limite e di non voler rovinare il suo percorso nel reality.



Andrea Montovoli lascia la Casa del GF Vip: neanche le parole di Signorini lo fermano

Montovoli è certo della decisione presa questa sera e niente sembra riuscire a fargli cambiare idea, neppure il discorso di Alfonso Signorini. Proprio il conduttore cerca di far riflettere l’attore sulla scelta fatta: “La tua è una scelta che non condivido”. Non solo, il presentatore continua: “Io non considero finito il tuo percorso, il cammino che tu puoi fare al Gf. Conosco i tuoi limiti, puoi contare sull’affetto delle persone che hai dentro la Casa”. Le sue parole, però, non bastano. Infatti, Montovoli si dice davvero convinto della decisione presa. Signorini consiglia, nel frattempo, all’attore di riflettere insieme ai suoi compagni d’avventura. Adriana e Fernanda cercano di aiutare Andrea a prendere la decisione giusta, portandolo a ripensarci su. Montovoli, però, ribadisce di essere pronto a lasciare il reality.

Grande Fratello Vip, Montovoli abbandona la Casa: duro colpo per Fernanda Lessa

Dopo aver svelato un segreto che portava con sé da ben 17 anni, Montovoli sceglie di concludere il suo percorso nella Casa. “Sono veramente contento di questa opportunità, anche del percorso che ho fatto. Sono riuscito ad aprire, grazie a voi, un mostro e a elaborarlo. La cosa importante è capire i propri limiti e io sono al limite”, dichiara l’attore. Signorini chiede, a questo punto, ad Andrea se vuole continuare il suo percorso nel reality o se intende lasciare definitivamente il tutto: “No Alfonso, non ce la faccio”. Di fronte alla decisione di Montovoli, Fernanda non riesce a trattenere le lacrime. I due hanno, infatti, instaurato un bellissimo rapporto durante questa esperienza.