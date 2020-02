Gf Vip 4 decima puntata eliminato, nomination e scontri: Barbara abbandona

Grande Fratello Vip, la decima puntata in onda lunedì 10 febbraio: eliminato e cosa è successo

Dopo una settimana, stasera abbiamo visto la decima puntata del Gf Vip 4 e non sono di certo mancati i colpi di scena! Già a inizio puntata Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso nella Casa del fratello di Pago, ma partiamo prima dall’eliminato della decima puntata. A lasciare il gioco stasera è stato Michele Cucuzza, che non ha superato la nomination contro Fabio Testi, Barbara Alberti e Adriana Volpe. Non sono mancati scontri in settimana di cui parlare in puntata ma anche colpi di scena. Pago e Serena hanno litigato, il bacio di Clizia e Paolo con annessi sensi di colpa della prima, poi l’attesissimo confronto tra Antonella Elia il fidanzato Pietro. Tutto condito da nomination senza esclusione di colpi. Scopriamo allora cosa è successo nella decima puntata del Gf Vip 4!

Gf Vip 4 decima puntata, il riassunto della serata: fuoco e fiamme tra Pago e Serena, Barbara abbandona

Dopo un faccia a faccia tra Licia e Adriana che aprirà nuovi scenari, Signorini ha mostrato a Clizia un filmato di Sarcina a Sanremo e le ha chiesto di commentare la canzone, scritta per lei. Ma per la Incorvaia è arrivata anche una lettera dalla mamma e ovviamente si è parlato anche del bacio con Paolo Ciavarro. E siamo giunti quindi al fortissimo scontro tra Pago e Serena, che durante la pubblicità ha urlato e insultato il fidanzato. Barbara Alberti è rimasta molto scossa dallo scontro della coppia, forse è troppo per lei? Già dopo essersi salvata dall’eliminazione ha detto di voler abbandonare la Casa, lo ha ribadito dopo e ha preso la sua decisione. Anche Serena e Pago erano così scossi da dire di voler andare via. Antonella Elia ha avuto modo di incontrare il fidanzato Pietro e di avere un confronto con lui sulle foto con la ex. Tra i due c’è stato di nuovo un lunghissimo bacio e tutti i dubbi sono svaniti. Non è mancato anche stasera il momento “Zequila boom boom”, che ha visto l’arrivo di Lory Del Santo.

Decima puntata Gf Vip 4, le nomination della settimana: non ci sarà un eliminato

I preferiti della settimana sono questi, e sono immuni dalla nomination e hanno nominato in confessionale: Adriana, Clizia, Fernanda, Andrea Montovoli, Zequila, Paolo. Tutti gli altri erano nominabili e al televoto ci sono Serena e Licia, ma venerdì non ci sarà l’eliminazione. Il Vip meno votato andrà di nuovo al televoto, come è successo a Cucuzza. Queste tutte le nomination della decima puntata del Gf Vip:

Licia Nunez: Aristide, perché non comunicano molto;

Pago: Licia Nunez, perché è quella che lo convince meno tra i nominabili;

Serena Enardu: Fabio, perché non ha interagito con lui;

Fabio Testi: Pago, perché pensa che chiarirebbe con Serena meglio fuori che dentro la Casa;

Antonella Elia: Serena, per dare possibilità a lei e Pago di risolvere la situazione lontano dalle telecamere (aveva nominato Barbara, prima che lei abbandonasse);

Andrea Denver: Serena, perché non gli è piaciuto il giudizio espresso verso il fratello di Pago;

Patrick Ray Pugliese: Serena, perché la conosce meno rispetto agli altri;

Aristide Malnati: Patrick, perché mangia troppo e fa troppi scherzi;

Paola Di Benedetto: Fabio, tra i nominabili la scelta è ricaduta su di lui.

Queste le nomination dei preferiti, quindi in confessionale: