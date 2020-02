Licia Nunez svela un retroscena sulla Volpe al GF: Pupo la bacchetta

Licia Nunez svela un retroscena della notte su Adriana Volpe: la conduttrice si difende al GF Vip

Licia Nunez al Grande Fratello Vip svela un retroscena della notte su Adriana Volpe, durante la puntata di questa sera. Non mancano ovviamente le polemiche e le discussioni nel corso della serata e in Casa si accende uno scontro anche tra le due concorrenti. E proprio durante questa discussione, Licia decide di svelare un retroscena riguardante questa notte. La Nunez conferma il suo pensiero, confessando di trovare la Volpe una grande giocatrice. Questo pensiero si sarebbe fatto ancora più forte proprio qualche ora fa. L’attrice ammette di aver ascoltato un discorso, molto particolare, che Adriana avrebbe fatto con Paola Di Benedetto. La conduttrice avrebbe scelto di mettere in atto una strategia, almeno secondo quanto riporta Licia in diretta. La Nunez, vedendo la Volpe smentire il tutto, chiede di far ascoltare la conversazione avvenuta nella notte tra Adriana e Paola. Un punto d’incontro tra le due concorrenti non arriva, ma a concludere lo scontro ci pensa Pupo.

Licia Nunez, la confessione su Adriana Volpe: l’attrice convinta che la coinquilina abbia una strategia

“Io penso sia una buona giocatrice. Le mie orecchie hanno ascoltato delle confessioni fatte da Adriana a Paola: ‘Prossima settimana mi gioco la mia vita privata, se resto ancora’. Riavvolgiamo il nastro e ascoltiamo l’audio”, dichiara in diretta Licia. L’attrice appare abbastanza convinta delle sue affermazioni e non intende tirarle indietro, anzi. La Nunez chiede addirittura di far ascoltare a tutti ciò che la Volpe avrebbe dichiarato nella notte alla Di Benedetto. Alfonso Signorini, a questo punto, non può chiedere a Paola delle conferme. “Noi stavamo semplicemente ipotizzando sulle sorprese”, risponde la giovane gieffina, sebbene si mostri molto titubante. Infatti, la Di Benedetto ammette di non sapere come rispondere, in quanto la loro conversazione è stata lunga.

Licia Nunez al GF Vip, Pupo la bacchetta: l’opinionista fa una precisa domanda all’attrice

La Volpe smentisce il racconto fatto da Licia, confermando invece le parole di Paola: “Si parla di eventuali sorprese”. Intanto, a intervenire nella discussione ci pensa Pupo. L’opinionista fa una precisa domanda alla Nunez: “Non sarebbe più semplice prendere e andare a dire ad Adriana e affrontarla magari, o no?” Licia, infatti, ultimamente non ha espresso i suoi sospetti alla diretta interessata, facendolo invece questa sera in diretta. La gieffina resta un po’ spiazzata di fronte a questa domanda, ma continua a portare avanti la sua idea.