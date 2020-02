Zequila di sale quando scopre il bacio di Clizia e Paolo: Wanda punzecchia

Zequila di sale di fronte al bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al GF Vip

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip si lasciano andare a un lungo bacio e proprio questa sera Antonio Zequila, insieme agli altri gieffini, vengono a conoscenza di quanto accaduto. Alfonso Signorini mostra a tutti il filmato in cui è possibile vedere i due giovani concorrenti non resistere alla passione. Un lungo bacio, che ha fatto sognare tutto il web. Sono tanti i dubbi che, in questo momento, ha la Incorvaia, la quale continua a pensare a ciò che ha lasciato fuori dalla Casa. Nel frattempo, Signorini ci tiene a conoscere l’opinione di Zequila sull’avvicinamento che c’è stato tra Paolo e Clizia. Ricordiamo che Antonio aveva riservato parole molto carine per la Incorvaia, lasciando intendere di essere particolarmente interessato a lei. Il concorrente viene più volte ripreso e in lui è impossibile non notare un grande sorriso sul volto. Ma secondo Signorini, il gieffino sarebbe rimasto, in realtà, molto male.

Antonio Zequila resta male di fronte al bacio di Clizia e Paolo? Il concorrente svela di avere un altro amore

Zequila è davvero rimasto male di fronte all’avvicinamento che c’è stato tra Clizia e Paolo? Pare proprio di sì, almeno secondo Signorni. “È inutile che abbozzi, ci sei rimasto malissimo”, dichiara il conduttore rivolgendosi al gieffino. Quest’ultimo assicura di essere molto felice per i due e, in particolare, per Ciavarro, a cui vuole molto bene. “L’ho scoperto adesso, però avevo visto sempre gli sguardi. Di queste cose ne capisco”, dichiara in diretta Zequila. Il concorrente ammette di essere molto tranquillo, in particolare perché sente di provare dei sentimenti per un’altra donna. “Nel mio cuore c’è ancora una donna, te lo dico e te lo confermo. Marina, una donna che ho amato per otto anni. Clizia è più giusta per Paolo”, conclude Antonio questa sera.

Zequila ammette di essere tranquillo: Wanda Nara stuzzica il concorrente

A confermare le parole di Zequila ci pensa lo stesso Paolo. Il giovane figlio di Eleonora Giorgi confessa di sentire spesso il coinquilino nominare la sua ex fidanzata Marina. A lanciare una battutina ad Antonio ci pensa, intanto, Wanda Nara. Ovviamente l’opinionista è sempre pronta a punzecchiare Zequila, convinta probabilmente che lui fosse realmente interessato a Clizia.