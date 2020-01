Zequila, il suo cuore batte per Clizia? La confessione, lei imbarazzata

Antonio Zequila e Clizia Incorvaia al GF Vip: lui si lascia andare a una dichiarazione inaspettata

Il cuore di Antonio Zequila batte per Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip? Ebbene arriva una confessione davvero inaspettata del noto attore italiano. Il gieffino, rimasto solo nella sauna con l’ex di Sarcina, si lascia andare a una vera e propria dichiarazione. Clizia non riesce addirittura a trattenere l’imbarazzo di fronte alle parole inaspettate di Zequila. Quest’ultima sembra aver scelto di aprire il suo cuore, rivelando di essere particolarmente interessato a lei. Senza nascondersi, Antonio confessa tutti i lati caratteriali della Incorvaia che l’hanno colpito. In particolare, il gieffino ammette che non potrebbe mai stare a fianco a una donna ignorante, ma sente che lei è una persona molto colta. Inizialmente Clizia è certa che Zequila stia scherzando, tanto che non trattiene una piccola risata. Ma lo stesso Antonio confessa di essere abbastanza serio sulla questione.

Zequila, la sua confessione imbarazza Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip: “Tu mi piaci molto”

La dichiarazione inaspettata di Zequila a Clizia al GF Vip arriva questo pomeriggio nella sauna. I due parlano in generale sull’amore. In particolare, Antonio ammette di non essersi mai pentito delle sue storie d’amore, in quanto in amore, secondo lui, non esiste ‘chi vince e chi perde’. Di fronte a questa parole, Clizia non si convince e rivela di essere sicura del fatto che c’è chi in realtà si pente. Vedendo la Incorvaia davvero scoraggiata, la guarda negli occhi e le confessa: “Sai mi piacerebbe innamorarmi di nuovo, ma la persona che mi piace non mi ascolta”. Clizia, ovviamente rimane stupita di fronte alle parole dell’attore e sorridendo gli fa notare che lui è solito scherzare con tutti. Con voce ferma, però, Zequila conferma: “Sono serio tu mi piaci molto, mi piace la tua dolcezza e che sei estremamente colta”.

GF Vip, Zequila molto vicino a Clizia Incorvaia nella Casa: “Sono rimasto sorpreso”

C’è molta sintonia tra Zequila e Clizia nella Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente appare davvero interessato alla ragazza, che mostra tutto il suo imbarazzo per la situazione che si è venuta a creare all’interno della sauna. Tra i due poi procede il discorso riguardante l’amore e il gieffino si mostra molto premuroso nei confronti di Clizia: “Io non ti conoscevo ma sono rimasto sorpreso, sei una donna molto intelligente”.