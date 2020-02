Clizia Incorvaia, ritorno con Sarcina dopo Sanremo? “Pelle d’oca, ma…”

Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia viene informata della canzone che Francesco Sarcina ha presentato a Sanremo: la reazione

Una serata ricca di emozioni quella del decimo appuntamento del Grande Fratello Vip. Una grande protagonista è stata sicuramente Clizia Incorvaia, la quale ha dovuto fare i conti con il suo passato sentimentale. Come ben sappiamo, dal 4 all’8 febbraio 2020 è andato in scena il Festival di Sanremo, nel quale ha gareggiato anche l’ex marito della gieffina Francesco Sarcina, leader de “Le vibrazioni”, intonando il brano “D0v’è”. In tantissimi hanno associato le parole della canzone alla storia finita tra i due per il presunto tradimento di Clizia con Riccardo Scamarcio. Durante la puntata del 10 febbraio del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha invitato la donna nella mistery room mostrandole una frame dell’esibizione di Sarcina al Festival e consegnandole in una busta il contenuto integrale della canzone. A quel punto, il conduttore le ha chiesto quali fossero i suoi sentimenti nei confronti dell’ex marito e cosa ne pensasse di un eventuale ritorno di fiamma. Infine una volta tornati in salone, la donna ha ricevuto una sorpresa recapitatole dalla madre, una lettera di incoraggiamento carica di emozioni.

Clizia legge il testo della canzone con la quale Sarcina ha partecipato a Sanremo

Durante la puntata del 10 febbraio del Grande Fratello Vip, andata in onda qualche giorno dopo il Festival della canzone italiana su Rai 1, Alfonso Signorini ha voluto sottoporre all’attenzione di Clizia il brano con cui il leader delle Vibrazioni ha partecipato alla kermesse sanremese. Dopo aver constatato che il testo potrebbe essere dedicato alla relazione finita con la gieffina, il conduttore del reality ha chiesto alla Incorvaia quale fosse la sua reazione in merito, dopo averle mostrato un video dell’esibizione del suo ex marito. “Io ho ritrovato me stessa, se dovessi dargli un consiglio di liberarsi dalle tante sovrastrutture che lui ha, dal suo personaggio, di circondarsi di persone più sane, con un cuore più pulito”.

Il messaggio per Francesco: “Il mio amore per lui è esaurito”

Infine, Alfonso ha voluto rivolgere una domanda ben precisa alla gieffina, ovvero se potesse mai tornare con Sarcina. Forse, dopo aver riscoperto la felicità tra le braccia di Paolo Ciavarro, Clizia ha voluto stroncare ogni possibile ritorno di fiamma con Francesco: “Mi hai fatto venire la pelle d’oca, ho amato tanto quest’uomo ma mi ha completamente uccisa come donna, come femmina, l’amore si è esaurito. Fortunatamente sono riuscita a leccarmi le ferite e rinascere”.