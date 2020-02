Paolo e Clizia: dopo il bacio, i sensi di colpa. Denver ‘confessa’ l’influencer

GF Vip 4, Paolo e Clizia: dopo il bacio affiorano i sensi di colpa. Andrea Denver ‘confessa’ l’influencer

Il tanto atteso bacio tra Paolo Civarro e Clizia Incorvaia è giunto: nella notte in cui il Festival di Sanremo incoronava Diodato come vincitore della 70esima edizione, i due piccioncini ‘reclusi’ al Grande Fratello Vip 4, zitti zitti, facevano scoccare ‘l’incontro di labbra’, finalmente dando più spessore al loro legame: un qualcosa in più di un’amicizia. Certo, per capire se è amore o una sbandata passeggera da reality, ci vorrà del tempo. Ma il primo piccolo passo è stato fatto. Una scelta per nulla facile per l’ex moglie di Francesca Sarcina, la quale è stata assalita dai sensi di colpa e si è rifugiata dall’amico e ‘confessore’ Andrea Denver.

Clizia: “Qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale”

“Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori… mi sta venendo un po’ d’ansia”, spiega la Incorvaia a Denver, riferendosi al rapporto stretto con Ciavarro. L’aitante modello risponde: “Vabbè vi eravate ‘lasciati’ molto alla buona, poi i termini li sai tu”. La Incorvaia, però, aggiunge un dettaglio sulla persona con la quale, fuori dalla Casa, ha un legame. E non è un particolare da poco: “Si ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata, ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale”.

Grande Fratello Vip 4: Clizia e Paolo, Lory Del Santo e Zequila, Miriana Trevisan e Serena, cosa accadrà lunedì 10 febbraio

Clizia è dunque a un bivio sentimentale. E chissà come andrà a finire e che decisioni prenderà. Con ogni probabilità, la storia con Paolo sarà materiale su cui verranno puntati i riflettori nella puntata di lunedì 10 febbraio. Appuntamento che si preannuncia ricco di sorprese e incontri/scontri. Ci sarà la visita di Lory Del Santo ad Antonio Zequila (i due ebbero una liaison diversi anni fa). E poi spazio a una spazientita Miriana Trevisan che affronterà Serena Enardu.