Grande Fratello Vip anticipazioni: cosa succede domani sera nel reality show di Alfonso Signorini

Lunedì 10 febbraio tornerà in tv il Grande Fratello Vip, come sempre condotto da Alfonso Signorini. Domani sera entrerà nella Casa più spiata d’Italia Lory Del Santo, tra i concorrenti della terza edizione del programma. La soubrette è stata chiamata per un confronto con Antonio Zequila: i due molti anni fa hanno avuto una breve liaison. Questo è il terzo ingresso di una donna che ha a che fare con Er Mutanda: la settimana scorsa l’attore ha rivisto Eva Robin’s mentre qualche giorno prima si è scontrato con Valeria Marini. Ma Zequila non sarà l’unico protagonista della decima puntata del GF Vip: Pago riceverà la visita dell’ex moglie Miriana Trevisan, come anticipato da Signorini a Verissimo.

La famiglia di Pago ha attaccato Serena Enardu al Grande Fratello Vip

“Miriana Trevisan entrerà nella Casa, è una persona che non le manderà a dire (a Serena, ndr)… Tiene molto a Pago. Non ne può più di vederlo al suo fianco. E ho l’impressione che la Enardu non voglia lasciare assolutamente la Casa”, ha anticipato Alfonso Signorini da Silvia Toffanin. Nei giorni scorsi Miriana Trevisan ha ammesso: “Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io’”.

Al GF Vip si parlerà pure del bacio tra Paolo e Clizia e di Antonella Elia

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip si parlerà anche della relazione che è nata tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Antonella Elia avrà invece delle notizia riguardo il presunto tradimento del suo fidanzato Pietro.