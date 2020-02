Miriana Trevisan entra al GF Vip: l’ex di Pago furiosa con Serena Enardu

Miriana Trevisan entra al Grande Fratello Vip: l’ex di Pago è furiosa con Serena Enardu. Anticipazioni targate Signorini

Scoop a Verissimo: Alfonso Signorini, che si è confidato con Silvia Toffanin sulla sua vita sentimentale e privata, non ha comunque perso l’occasione di dare interessanti anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan, ex moglie di Pago (i due hanno avuto anche un figlio, Nicola 10 anni), entrerà nuovamente nella Casa più spiata d’Italia nell’appuntamento di lunedì sera 10 febbraio 2020. E stavolta non per dare manforte a Pacifico, ma per affrontare Serena Enardu. A quanto pare la showgirl svestirà i panni cortesi e gentili, per dare vita a un duro faccia a faccia con l’ex tronista sarda.

“Miriana Trevisan entrerà nella Casa, è una persona che non le manderà a dire a Serena”

“Miriana Trevisan entrerà nella Casa, è una persona che non le manderà a dire (a Serena, ndr)… Tiene molto a Pago. Non ne può più di vederlo al suo fianco. E ho l’impressione che la Enardu non voglia lasciare assolutamente la Casa”. Questo lo spiffero di Alfonso che ben fa capire con che stato d’animo la showgirl entrerà nel reality per affrontare la Enardu. Si preannunciano scintille. D’altra parte nelle scorse ore, il disappunto della Trevisan era trapelato anche attraverso le colonne della rivista Spy. “Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io'”, le parole della Trevisan al magazine. Durissime dichiarazioni anche dal fratello di Pago.

Il fratello di Pago: “Serena egoista”

“Sappiamo che l’ingresso di Serena non corrisponde a una vera felicità per lui. Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo sé stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo”. Queste le parole molto nette e dure di Pedro, fratello di Pago che è stato raggiunto sempre dal magazine Spy.