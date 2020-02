Pago, figlio deluso: “Non lo guarda più”, la Trevisan e il fratello contro Serena

Il fratello di Pago attacca Serena Enardu: il suo ingresso come concorrente al Gf Vip preoccupa la famiglia Pacifico

Si prospetta una puntata del Gf Vip 4 complicata per Pago e Serena. La coppia si è appena ritrovata e sta riscoprendo l’amore dei primi tempi, ma al momento sembrano felici perché sono protetti nella Casa di Cinecittà. Non leggono i commenti del Web, che però non li influenza ed è giusto che non li influenzi, ma non sentono neanche i pareri e i consigli delle rispettive famiglie. Se la famiglia di Serena probabilmente è felice del perdono di Pago, la famiglia del cantante sembra essere del parere opposto. A parlare oggi è Pedro, il fratello di Pago, che ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti contro la cognata! Ma non solo, perché anche Miriana Trevisan sembra aver cambiato idea sulla riappacificazione di Pago e Serena. Forse nessuno si aspettava né sperava che diventasse concorrente? Questo evento sta influendo negativamente sull’esperienza di Pago al Gf Vip, a detta di chi lo conosce bene.

Pago e Serena insieme al Gf Vip, il fratello del cantante attacca: “Non è vera felicità, sta perdendo sé stesso”

Il settimanale Spy, nel nuovo numero in edicola domani, ha accolto lo sfogo del fratello di Pago, che non ci è andato per niente leggero contro Serena. Pedro ha detto: “Quando Serena è entrata come concorrente in famiglia abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Mia madre, mia sorella e io conosciamo la purezza e la bontà di Pago. Ma sappiamo che proprio per questo in una situazione ‘rinchiusa’ come quella del Gf Vip si può perdere la felicità”. Il fatto che Serena si stia mostrando pentita non ha convinto la famiglia di Pago. Loro infatti hanno già notato un cambiamento in lui: “Sappiamo che l’ingresso di Serena non corrisponde a una vera felicità per lui. Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo sé stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo”.

Miriana Trevisan contro Serena avverte Pago: “Nostro figlio non guarda più, la sorpresa per il papà doveva essere lui”

Il cantante come reagirebbe a questo sfogo del fratello Pedro? Ma soprattutto, come reagirà scoprendo che l’ingresso di Serena ha sconfortato suo figlio Nicola? Miriana Trevisan, che tifava per il ritorno di fiamma, adesso ha raccontato: “Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io’“. Parole molto forti da parte di tante persone care a Pago, non resta che attendere la sua reazione.