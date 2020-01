Trevisan suggerisce a Pago: “La ami? Torna da lei”, commozione in studio

Miriana Trevisan entra nella Casa del Grande Fratello Vip: emozioni e lacrime per Pago. Il racconto inedito degli ultimi istanti di vita del padre del cantante. Poi il consiglio in amore: la showgirl dice la sua sulla relazione con Serena Enardu

Miriana Trevisan ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. In un primo momento, Alfonso Signorini mostra una clip in cui viene mostrato a Pacifico un videomessaggio della sua ex moglie, la quale cerca di rasserenare il cantante in merito al suo periodo intricato con Serena Enardu. Nella clip, la napoletana riferisce al gieffino di avere altre cose da riferire: una volta terminato il videomessaggio, parte il freeze e la Trevisan fa il suo ingresso. Ed è proprio qui che va in onda un momento molto toccante: Miriana svela un retroscena particolare della vita di Pago.

La showgirl confessa il triste racconto della morte del padre di Pago: lacrime nella Casa e in studio

“Voi non conoscete Pacifico fino in fondo. Pacifico ha tutto un mondo dentro, una voragine di sofferenza che si porta nei suoi silenzi. Ma io so perché, io c’ero in quel momento” svela Miriana. La donna racconta un periodo davvero delicato del gieffino: “Ci eravamo appena conosciuti, eravamo fidanzati novelli, aveva questo papà in ospedale. In realtà era in fin di vita, ma io non lo avevo capito, non lo capivo, ero giovane, ero innamorata. Un giorno mi dice ‘Mi ha chiamato mio fratello e mia sorella, dobbiamo andare in ospedale’ e arriviamo in questo ospedale buio, terribile; in fondo a questo corridoio arrivano queste due donne con una dignità ed un gran sorriso che mi abbracciano in quel momento dolorosissimo. Erano la mamma e la sorella. Lui mi disse ‘Devi prendere mia sorella e portarla via, portala a riposare’, lui aveva già capito tutto. E così andammo via, accendemmo una candela al centro della camera dove la mamma e la sorella dormivano per stare vicino al padre; ad un certo punto questa candela si spense”.

La complicata storia d’amore tra Pago e Serena, il consiglio di Miriana: “Fai come ti pare!”

Terminato il racconto, Alfonso da il consenso al cantante di poter abbracciare la sua ex moglie, la quale prova a dare un consiglio su come affrontare la sua sfera sentimentale. “Per quanto riguarda l’amore, ti dico quello che penso, ma non ti arrabbiare: fai come ti pare, lascia perdere tutti gli altri, chi se ne frega. La ami? Torna da lei“.