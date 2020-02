Serena Enardu piange disperata al Gf Vip: “Sono da prendere a ceffoni”

Gf Vip 4, Serena Enardu pentita di aver lasciato Pago: i sensi di colpa la tormentano nella Casa

Serena Enardu è davvero pentita del suo comportamento a Temptation Island Vip? L’ex tronista da quando è concorrente del Gf Vip sta mostrando dei sensi di colpa verso Pago, che alla fine ha deciso di perdonarla. Nella Casa, però, si ha davvero tanto tempo per pensare alla propria vita e anche se Serena ha Pago al suo fianco evidentemente ciò che ha fatto e detto in estate la tormenta ancora. Era su un divano della Casa vicina a Pago quando è scoppiata a piangere e ha spiegato di sentirsi in colpa per ciò che ha fatto. Naturalmente il Grande Fratello ha subito chiamato la concorrente in confessionale, come di prassi, per indagare e scoprire la natura di questo stato d’animo. Ed è proprio il confessionale di Serena in lacrime per Pago che è andato in onda nel daytime del Gf Vip di oggi.

Serena Enardu in lacrime al Gf Vip: “Sarei da prendere a ceffoni”

Serena era davvero in un mare di lacrime su quella enorme poltrona dorata del confessionale. E ha ammesso di aver sbagliato: “Prima era proprio convinta che quello che avevo fatto era giusto, oggi mi rendo conto che sono passata sopra alla nostra relazione con un trattore, ho distrutto tutto. Facendo male a me, a lui e alla mia famiglia, alla sua”. Il suo pensiero è corso poi alla mamma di Pago: “Non oso immaginare cosa può aver provato anche la madre nel vedere il figlio così, mi avrà odiato giustamente”. La Enardu sembra essere quindi molto pentita anche dei modi con cui ha chiuso la storia con Pago. Lo ha fatto capire anche da ciò che ha detto dopo: “Sarei da prendere a ceffoni, ma lui sin da subito appena siamo usciti da lì ha trovato il modo di farmi stare tranquilla. Io anche lì ho perseverato”.

Pago e Serena Gf Vip, lei si dispera: “Lui è così certo, ma me lo merito?”

Lei si sente molto in colpa, ma a consolarla c’era proprio Pago. Potrebbe sembrare un paradosso, ma il cantante ha detto alla sua fidanzata che non deve sentirsi in colpa, il passato è passato e adesso devono pensare a ricostruire il rapporto. “Secondo me per superarlo ha bisogno più lei di me che io di lei”, ha aggiunto Pago in confessionale. Serena però sembrava inconsolabile, le lacrime continuavano a scorrere sul suo viso e il magone in gola si sentiva tutto nella sua voce tremolante. “Mi rendo conto che sono stata rude. Lui è così certo, ma me lo merito?”, ha detto ancora Serena al Gf Vip.