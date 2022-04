Ex Belen malato, Blasi-d’Urso crac, lutto UeD: le 10 news della settimana

By

Ascolti tv: Don Matteo 13 ha esordito con il botto, facendo schizzare lo share di Rai Uno al 30% e intercettando oltre 6,5 milioni di utenti. Male L’Isola dei Famosi che nello scontro con la fiction è crollata, conquistando soltanto 2.4 milioni di utenti (15.7% di share). Pure Barbara d’Urso fatica non poco con La Pupa e il Secchione: nella puntata d’apertura aveva convinto 2 milioni di utenti (ottimo risultato per Italia Uno); peccato che già alla terza puntata il programma abbia perso circa il 40% del pubblico, catturando l’attenzione di 1.2 milioni di spettatori. Tempi magri per “Barbarella”.

Follia di Will Smith alla notte degli Oscar: il divo, a un certo punto della cerimonia, si è alzato dalla platea e ha rifilato uno schiaffone al conduttore Chris Rock, reo di aver fatto una battutaccia sui capelli di sua moglie che soffre di alopecia. Il video ha fatto il giro del mondo e Smith, dopo giorni di riflessione, si è dimesso da membro dell’Accademy.

Il Cantante Mascherato 2022 è giunto alla conclusione. A salire sul gradino più alto del podio è stata “La Volpe”, dietro cui si celava Paolo Conticini.

Fedez, dopo aver scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas, è stato operato al San Raffaele di Milano. Dimesso è tornato a casa dalla sua famiglia. Lungo tutto il ricovero, sua moglie Chiara Ferragni gli è stata vicinissima. Ora il rapper dovrà affrontare un lungo percorso di cure.

Il divo Bruce Willis si è ritirato dal cinema per via di alcuni problemi di salute. In particolare, a pesare sulla decisione, l’afasia che lo attanaglia

Belen e Stefano De Martino continuano a frequentarsi, scegliendo posti lontani da occhi indiscreti. Uno dei loro preferiti rifugi d’amore è l’Albereta, resort extra lusso posizionato nel cuore delle colline della Franciacorta.

A proposito di Belen, l’ex Antonino Spinalbese ha dichiarato di aver scoperto di recente di essere affetto da una malattia autoimmune. Il giovane lo ha annunciato tramite un lungo video pubblicato sui social dove ha raccontato il suo calvario dopo la fine della relazione con la Rodriguez.

Grave lutto a Uomini e Donne: nelle scorse ore è scomparso Piero Sonaglia, storico assistente di studio dei programmi di Maria De Filippi. La stessa conduttrice pavese, assieme a Gerry Scotti e a tanti altri personaggi orbitanti attorno alle trasmissioni della Fascino PGT, ha espresso profondo dolore per la morte.

Ilary Blasi ha parlato di “complotto” ai danni suoi e del marito Francesco Totti nel corso dell’intervista rilasciata a Belve.

Alessandra Mastronardi ha confermato al Corriere della Sera di essere tornata single e che quindi non ci sarà alcun matrimonio con Ross McCall. La relazione è durata quattro anni ed è esplosa sul più bello. L’attrice continuerà comunque a dimorare a Londra, nessun rientro in Italia previsto per il momento.