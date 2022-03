Belen e Stefano: rifugio d’amore di lusso a Brescia, gli incontri all’Albereta

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ufficialmente, sono ex moglie ed ex marito. Di fatto, però, i due si vedono “clandestinamente” (ma non troppo) e consumano notti d’amore. Nelle ultime settimane sono stati sorpresi in diverse occasioni, soli soletti, in luoghi appartati in cui si può godere di pace e tranquillità (ma non di assoluta privacy, evidentemente, visto che i paparazzi li hanno inchiodati una volta sì e l’altra pure). Uno dei posti che maggiormente prediligono si trova a Brescia, più precisamente in Franciacorta, nota zona vitivinicola lombarda. E se si vuole essere ancor più precisi, il luogo esatto è Erbusco, chicca appunto della Franciacorta che ospita uno dei resort più lussuosi della zona, vale a dire l’Albereta Relais & Chateaux.

Il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato delle nuove paparazzate in cui si vedono il conduttore campano e la showgirl argentina uscire dal suddetto resort. Le immagini sono di pochi giorni fa. Ma non è la prima volta che la coppia fa tappa all’Albereta: una fuga nelle magnifiche colline erbuschesi se l’era già concessa poche settimane fa. Piccola parentesi “extra”: a pochi passi dall’Albereta, abita un altro “vippone”, vale a dire Eros Ramazzotti (vi si trasferì quando sposò la modella bergamasca Marica Pellegrinelli). La dimora del cantante romano dista solo qualche centinaio di metri dal resort a cinque stelle e non di rado l’ex marito di Michelle Hunziker sceglie di rilassarsi nelle lussuose stanze dell’Albereta.

Ma si torni a Belen e Stefano: perché proprio l’Albereta? Perché è una struttura di altissimo livello sotto tutti i punti di vista e perché è strategica per le esigenze della coppia. Dista circa 70 km da Milano (sia la Rodriguez sia De Martino abitano nel capoluogo lombardo) ed è quindi facilmente e velocemente raggiungibile. Inoltre è un’oasi deliziosa di tranquillità, perfetta per staccare da tutto e tutti. Naturalmente un certo tipo di comfort si pagano profumatamente. Quanto costa una notte all’Albereta? La camera “base” parte da 450 euro, mentre la Suite Torre del Lago costa 1.080.euro. In alternativa c’è la Junior Suite (740 euro) oppure la Deluxe (530 euro).