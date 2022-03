Stefano De Martino a ruota libera a Domenica In. In una lunga chiacchierata con Mara Venier, il conduttore campano ha parlato ampiamente della sua vita professionale e privata. Quando il discorso è virato sul tema Belen Rodriguez, ha dribblato le furbe insinuazioni della conduttrice veneta che ad un certo punto, dopo che si è creato un momento di imbarazzo in studio, è scoppiata in una fragorosa risata. Da vecchia volpe della tv, la “Zia”, prima di planare sulla vicenda relativa alla modella argentina, ci ha girato attorno, con morbidezza. Alla fine, però, ha tentato di carpire da Stefano se davvero con la showgirl sia ri-sbocciato l’amore oppure no.

Il gancio per indagare sul legame tra Belen e Stefano la Venier lo ha preso quando è stata mostrata una fotografia di Santiago con i genitori. Naturalmente la scelta dello scatto non è stata casuale bensì volta a introdurre qualche domanda curiosa sul rapporto Rodriguez-De Martino. “Ciao Belen un bacione, non la vedo da tanto… E tu? Non la vedi da tanto?“, ha domandato la “Zia”. “La vedo spessissimo”, la replica del campano che stava tentando di dire che incontra non di rado l’ex moglie condividendo con lei l’amore per il figlio “Santi”.

Ovviamente la timoniera di Domenica In voleva toccare un altro tasto, ossia capire se ciò che il gossip mormora da tempo sia vero. Cioè se corrisponda a verità che Stefano e la modella sono tornati a fare coppia. Peccato che sul più bello la conduttrice sia scoppiata a ridere vinta dall’imbarazzo. De Martino non è caduto nel tranello e non si è sbottonato. La “Zia” ha provato a tornare alla carica, tentando di mettere spassosamente in difficoltà l’ospite: “Stefano, perché ti giri dall’altra parte?”. “Stavo guardando la foto di mio figlio“, la risposta.

La Venier non ha mollato la presa: “Hai voglia di diventare papà ancora?”. “Sì, ma a volte, avendo un rapporto così speciale con Santiago, penso che mi dispiacerebbe rompere questo equilibrio. Però, si mi piacerebbe. Ho ancora tempo comunque”, ha spiegato Stefano che si è poi lasciato andare ad una battuta su Silvio Berlusconi: “Hai letto le notizie? C’è gente che fa figli anche in età…”. Mara, avendo subito compreso il succo della battuta, si è premurata di fare chiarezza: “No no, è stata smentita quella notizia, Berlusconi non aspetta un figlio”.

La “Zia” non ha comunque smesso di fare pressing su Belen: “Non ti voglio fare alcuna domanda perché sono momenti delicati e privati che riguardano te e la persona…persona… Non ho nemmeno fatto il nome…”. Stefano ha riso, anche in questo frangente senza cadere nel “tranello” preparato dalla presentatrice. Su Belen, nemmeno una parola. “Come va la mia vita? Sono molto sereno, felice e contento… di stare con te oggi”, ha chiosato l’ex danzatore, lasciando la Venier a bocca asciutta.

Nel corso dell’intervista De Martino e Mara Venier hanno anche colto l’occasione di salutare Fedez che sta lottando contro un cancro. “Un abbraccio a Fedez, spero di riabbracciarti presto. Forza, anche a te Chiara”, ha scandito la “Zia”. pronto l’eco di Stefano: “Gli mandiamo un abbraccio grande”,