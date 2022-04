Il Cantante Mascherato finale: chi è Lumaca, Pulcino, Volpe, Camaleonte

By

La terza edizione dello show di Milly Carlucci, in onda su Rai Uno ogni venerdì sera, è stata vinta dall’attore Paolo Conticini

La Volpe ha vinto Il Cantante Mascherato 2022. L’affascinante maschera ha battuto il Pulcino, entrato a metà percorso. La prima è stata la più votata dai giurati di Milly Carlucci e dal pubblico, che ha espresso la propria preferenza tramite i social network. Chi si nascondeva dietro il vincitore? Paolo Conticini!

L’attore, visto qualche anno fa a Ballando con le Stelle, ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto e ha ammesso, come tanti altri concorrenti, che non è stato facile nascondere il segreto. Conticini ha dovuto mentire tutti, pure al padre al quale ha voluto mandare un saluto speciale al termine della puntata.

Secondo classificato a Il Cantante Mascherato 2022 il Pulcino che, come ipotizzato da più di qualcuno, nascondeva Lino Banfi con la figlia Rosanna. Quest’ultima ha replicato agli haters che su Instagram reputavano impossibile un’eventuale partecipazione del padre ad un programma del genere. “Eppure a 85 anni ce l’ha fatta, tiè!”, ha rimarcato l’attrice.

Terzi classificati a pari merito la Lumaca e Camaleonte. Sotto il grosso costume si nascondevano, come previsto da molti, Giancarlo Magalli e la figlia Michela. Il conduttore Rai ha ringraziato Milly Carlucci per questa opportunità che gli ha permesso di trascorrere più tempo con la sua “bambina”.

Michela è la secondogenita che Giancarlo ha avuto nel 1994 dalla seconda moglie Valeria Donati, dalla quale si è poi separato nel 2008. Dalle prime nozze con Carla Croviera Magalli ha avuto la primogenita Manuela. Camaleonte, tra i partecipanti più bravi e divertenti di questa edizione de Il Cantante Mascherato, era invece Riccardo Rossi.

Lo showman era stato individuato già nelle prime puntate ma di settimana in settimana aveva cercato di depistare con vari indizi. Rossi ha confidato che grazie a questo show è riuscito a mettersi in gioco con la musica, da sempre una sua grande passione. Per molti il Camaleonte resta il vincitore morale di questa edizione de Il Cantante Mascherato.

Tutte le maschere de Il Cantante Mascherato 2022

Un riepilogo di tutti i concorrenti della terza edizione de Il Cantante Mascherato: