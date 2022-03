Il Cantante Mascherato, confermata la quarta edizione: dubbi su quando

Il Cantante Mascherato è stato già confermato per una quarta edizione. Non ci sono dubbi da parte di mamma Rai sul prodotto, alcun dubbio. Lo dimostra il fatto che ancor prima che termini la stagione in corso abbiano già confermato la fiducia in Milly Carlucci. Questo è quanto ha rivelato Bubino Blog, secondo il quale è già certo che ci sarà Il Cantante Mascherato 4. Il programma piace al pubblico di Rai Uno, sebbene non sia proprio campione di ascolti e non riesca a stracciare il competitor come fanno altri prodotti Rai.

Come ormai succede da anni a questa parte, infatti, gli ascolti tv del giorno dopo assegnano la vittoria a un programma o all’altro. Non sempre però il programma o la rete che ne esce sconfitta, solo sulla carta e in base ai numeri, la considera una grave perdita. Ne è un esempio il Grande Fratello Vip, che per Mediaset è diventato quasi una miniera d’oro soprattutto se spalmato su sei mesi e non su tre, e gli ascolti aumentano anche. Si guarda ai costi sostenuti per mettere in piedi il programma e ai risultati in base a propri obiettivi, che non sempre corrispondono tra Rai e Mediaset. Ogni azienda ha dei numeri da raggiungere insomma ed è evidente che gli ascolti del Cantante Mascherato abbiano soddisfatto i vertici Rai.

Non si può parlare di un grandissimo successo, come succede per altri programmi del venerdì sera come per esempio Tale e Quale Show. Eppure Il Cantante Mascherato si difende, sa il fatto suo e confrontando i dati di quest’anno con quelli dell’anno scorso c’è stata anche una crescita. E questo è già un punto a favore della conferma per una nuova edizione, che infatti è già arrivata.

L’unico dubbio da sciogliere riguarda quando andrà in onda la nuova stagione del Cantante Mascherato. Questo dubbio nasce dall’altro prodotto di successo di Milly, che tiene sia al Cantante Mascherato sia a Ballando con le Stelle come fossero dei figli. Al momento infatti non è ancora stato stabilito se Ballando tornerà in autunno o in primavera. In base a questo si deciderà di conseguenza sulla collocazione del Cantante nell’arco della prossima stagione.