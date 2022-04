Belve, Fagnani incalza Ilary Blasi su Totti e menziona Corona: la reazione

Ilary Blasi è stata protagonista, insieme a Irma Testa, della settima puntata della sesta stagione di Belve andata in onda ieri 1 aprile 2022. L’ex Letterina ha risposto alle pungenti domande che la padrona di casa, Francesca Fagnani, rivolge tradizionalmente ai suoi ospiti. Durante l’intervista non sono potuti mancare commenti riguardo alle recenti voci di separazione tra la Blasi e il marito Francesco Totti. In particolare la conduttrice ha tirato in ballo Fabrizio Corona, un personaggio che, com’è noto, ha dei trascorsi con l’attuale presentatrice de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi ha risposto con la sua schiettezza e sicurezza alle domande della Fagnani, anche quando queste hanno virato verso la questione scottante del presunto tradimento di Totti nei suoi confronti. La padrona di casa di Belve ha riportato delle dichiarazioni della Blasi fatte qualche tempo fa. La 40enne ha parlato, a proposito delle malelingue sulla presunta relazione extraconiugale del calciatore con la misteriosa Noemi, di “complotto”. La Fagnani ha subito preso la palla al balzo e le ha chiesto se si fosse chiesta chi potrebbe esserci dietro questa “macchinazione”. “Non può esserselo non chiesta, no?”, ha detto la conduttrice.

La Blasi ha risposto con un secco no. “No, avevo altre cose a cui pensare, non a chi. La nostra sensazione è stata proprio quella lì, che fosse un po’ organizzato”. Fagnani ha comunque insistito e la showgirl ha replicato dicendo: “È inutile farmi questa domanda, tanto non lo saprò mai”.

A questo punto la conduttrice di Belve ha pensato bene di tirare in ballo una vecchia nota vicenda che ha a che fare con Fabrizio Corona. Come si sa quest’ultimo è stato accusato dalla Blasi, nel corso di una puntata del GF Vip nel 2018, di aver insinuato e orchestrato un possibile tradimento di Totti ai suoi danni con Flavia Vento, mentre era incinta del primo figlio ad un mese dalle nozze. “Ritiene che dietro questa vicenda, l’ultima, ci sia qualcosa del genere?” ha tuonato Fagnani. Ecco la risposta di Ilary:

“Sinceramente…boh non ho pensato. Ecco, se mi chiedi se ho pensato a lui no. Però ora mi ci stai facendo pensare! No, non ci ho pensato, anche perché poi è partito da altri giornali”.

Evidentemente per la Fagnani non è stata una risposta soddisfacente. La padrona di casa ha continuato a incalzare l’ospite, chiedendole se fosse sicura di aver pensato fosse un complotto e non aver nemmeno lontanamente immaginato ad opera di chi. La Blasi ha continuato a negare e la conduttrice ha esclamato: “Però il dubbio ce l’ha! Non me lo deve dire chi è, non pretendo, però il dubbio un po’ le è venuto?”. La 40enne ha concluso così: “No, giuro. Ho pensato ad un’organizzazione, perché si capisce. È facile puntare sempre il dito sui soliti però onestamente no”.

Nel corso dell’intervista la Blasi ha descritto i gossip folli sul suo matrimonio come “accanimento mediatico”, lamentandosi della sovraesposizione della coppia formata da lei e Totti. La Fagnani le ha però fatto notare che loro due hanno sempre in qualche modo cercato e alimentato la popolarità, dal matrimonio in diretta TV agli annunci pubblici delle gravidanze.

Riguardo al presunto tradimento di Totti la showgirl si è limitata a dichiarare che secondo lei la sua storia d’amore non reggerebbe ad un tradimento da parte di uno o dell’altra. Inoltre la 40enne ha lanciato una frecciatina a Simona Ventura, che subito dopo la diffusione delle malelingue ha dato commenti non richiesti sulla vicenda. “È stata molto carina però lei è uscita dopo un’ora e ha fatto un post come se fosse certa, l’ha dato per scontato. Poteva aspettare un attimino. Evidentemente per lei era vero. Non siamo così amiche, è stato gratuito”.