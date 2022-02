Simona Ventura a gamba tesa su Totti e Ilary: cos’ha detto, piovono critiche

Il vaso di pandora ormai è stato scoperchiato ed è uscito di tutto. Retroscena più o meno veri, presunti tradimenti e ripicche e chi più ne ha più ne metta. D’altra parte al tempo dell’informazione h24 e quando ti chiami Francesco Totti e Ilary Blasi – e corrono voci legate a una separazione imminente – è inevitabile che la palla di neve inizia a rotolare per poi trasformarsi in un amen in valanga. Evitabile invece che una collega dia pareri non richiesti. Nonostante ciò Simona Ventura lo ha fatto, entrando a gamba tesa sul gossip e facendo il funerale alla coppia. Incredibile ma vero, è andata così. Il punto è che le parole della Tigre di Chivasso arrivano dopo che l’ex capitano giallorosso ha in parte smentito la fine della sua relazione. Ma si proceda con ordine…

Nelle scorse ore Dagospia ha lanciato la bomba: Totti e Ilary si stanno lasciando dopo aver consumato tradimenti e ripicche. Il Corriere della Sera aggiunge dei dettagli sulla vicenda. Dopo ore concitate, l’ex calciatore e la conduttrice in forza a Mediaset si fanno vedere assieme in un ristorante, con il ‘Pupone’ che parla di fake news e ricorda che ci sono di mezzo figli piccini, senza però spiaccicare una virgola sul fatto che la crisi ci sia o no. Emergono altri retroscena, tutti che portano a pensare che il matrimonio stia andando in frantumi. Ed è qui che si inserisce Simona Ventura.

Simona Ventura su Totti e Ilary: “Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori!”

“Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra Totti e Ilary, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza – ha esordito su Instagram la conduttrice di Citofonare Rai2 -.La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati”.

“Francesco e Ilary – ha proseguito – sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!”

“Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna”, ha concluso la Ventura. Apriti o cielo: il post è stato commentatissimo, con molti utenti che hanno ricoperto di critiche SuperSimo, trovando totalmente fuori luogo il suo intervento. Altri sono rimasti stupiti, prendendo le parole dell’ex di Stefano Bettarini come una conferma che Totti e Ilary non stiano più insieme.

Chissà cosa ne pensa la coppia dei consigli non richiesti della presentatrice. Come sopra ribadito, appare comunque più che strano che una collega della Blasi dica prenda determinate posizioni nel momento in cui la stessa Ilary non ha ancora chiarito se la sua love story sia ancora in piedi o meno.