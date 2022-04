Elisa Isoardi, cosa si sa sul ritorno in Rai: nuovi rumor, il punto

Il ritorno in TV di Elisa Isoardi sembra imminente. C’è da dire che da mesi si rincorrono voci su nuove opportunità pronte per l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, voci che poi sono state prontamente smentite o si sono risolte in un nulla di fatto. In ogni caso, secondo OGGI, per la 39enne ci sono buone possibilità di prendere il timone di uno storico programma Rai.

Su Elisa Isoardi si è detto di tutto. Dal suo addio a la Prova del Cuoco a giugno 2020, probabilmente a causa di bassi ascolti, la carriera della conduttrice piemontese si è improvvisamente arrestata. Secondo il settimanale OGGI per la 39enne ci sono concrete speranze di tornare a presentare un programma televisivo. Si tratta di Linea Verde, show naturalistico in onda da più di ben 40 anni il sabato e la domenica su Rai1. La Isoardi sarebbe stata scelta tra le possibili conduttrici che dovrebbero affiancare Beppe Convertini. Non si tratta di qualcosa di ufficiale, ma secondo OGGI l’ex fidanzata di Matteo Salvini sarebbe “in prima fila”.

Elisa Isoardi, carriera in pausa: le ultime indiscrezioni

Il nome della Isoardi è stato, in questi due anni, accostato più e più volte a numerosi programmi. La 39enne, però, è rimasta finora a bocca asciutta. La piemontese, ad esempio, avrebbe dovuto condurre lo storico show di Rai2 Check Up. Poi però, per questo ruolo, è stata scelta Luana Ravegnini. Alcune voci, a dicembre 2021, hanno voluto addirittura la Isoardi al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo 2022. Sul palco dell’Ariston di lei, però, non c’è stata traccia.

Nello stesso periodo si è ipotizzato un possibile ritorno della Isoardi in Rai in una possibile seconda parte di una versione allungata di Domenica In dalla primavera 2022. Anche in questo caso si è trattato di indiscrezioni e nulla più. A marzo 2022 è stato poi fatto il nome della cuneese come possibile volto dei weekend estivi di Rai1 insieme a Carolina Rey.

Questa situazione di stallo dovuta all’assenza in televisione ha ferito la conduttrice che lo scorso novembre 2021, ospite a Domenica In, ha rivelato tra le lacrime di sentire la mancanza del pubblico e di star passando un periodo non proprio facile. Intervistata al settimanale Gente la 39enne si è poi sfogata dicendo che “dopo 18 anni di carriera, quando la macchina si ferma, è come se si fermasse tutto”.

A quanto pare questo periodo nero sta per finire. Come è trapelato qualche giorno fa la Isoardi è infatti stata a colloquio con il responsabile della fascia del DayTime Rai Antonio Di Bella. Ciò significa che qualcosa sta effettivamente bollendo in pentola. Per la cuneese si tratterebbe del tanto atteso ritorno dopo due anni di effimere apparizioni in qualità di opinionista in programmi come Domenica In e La Vita in Diretta e la partecipazione a L’Isola dei Famosi e a Ballando con le Stelle.