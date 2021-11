Isoardi a Domenica In: “Pausa forzata dalla tv. Salvini? Una fortuna”

Fra gli ospiti di questo pomeriggio a Domenica In c’è stato spazio anche per Elisa Isoardi, che da “Zia Mara Venier” si è raccontata a cuore aperto, parlando di vita, amore e carriera. Alla collega conduttrice la Isoardi ha raccontato, non senza una vena di commozione, questo suo ultimo periodo lavorativo non esattamente semplicissimo.

Elisa Isoardi è infatti ormai da diverso tempo lontana dalla televisione, e non certo per scelta sua. Dopo la fine degli ultimi progetti, la presentatrice piemontese è sparita dai radar, una situazione che a quanto pare la sta facendo soffrire e pure molto. “Ti possono togliere i programmi, ma non l’affetto del pubblico. A me è capitato e poi mi hanno richiamato qui” ha commentato, commossa la Isoardi. Successivamente ha tenuto a sottolineare che, proprio come qualunque altro mestiere, il suo lavoro “va e viene” e che è ferma da un po’ ma che ad oggi questa non è una sua scelta. Come ha passato questi ultimi mesi di pausa forzata dalla tv (proprio così l’ha chiamata)? Girando l’Italia, godendosi la sua mamma e qualche sana passeggiata in montagna.

Com’era ovvio, nel corso dell’intervista c’è stato anche ampio spazio per parlare di sentimenti. E il pubblico appassionato di gossip è interessato in particolare ad una sua vecchia storia. Stiamo chiaramente parlando di Matteo Salvini, l’attuale leader della Lega con cui la Isoardi ha intrattenuto una relazione durata ben 5 anni.

Nei confronti del suo ex fidanzato, ad oggi, la Isoardi non prova nessun tipo di rancore o astio, anzi. Parlando di Matteo Salvini ha avuto soltanto parole di stima e di affetto. Ecco un estratto delle dichiarazioni della conduttrice piemontese:

Rifarei tutte le scelte. Ho amato profondamente. E sono anche stata amata. Ho avuto una grande fortuna. Siamo stati insieme cinque anni. Eravamo due persone che si amavano con tante cose in mezzo. Lo ricordo con molto affetto e con il sorriso

Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci di un nuovo ritorno di fiamma di Elisa Isoardi con l’ex Alessandro di Paolo. Tuttavia la scorsa estate la Isoardi era stata paparazzata in vacanza nell’isola greca di Mykonos in compagnia di Carlo Longari. L’uomo, fra l’altro, Mara Venier lo conosce molto bene, essendo l’ex marito della figlia di Elisabetta Ferracini.