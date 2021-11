Elisa Isoardi verso la domenica di Rai1, trema Fialdini: l’indiscrezione

Passaggio di testimone in casa Rai1? Ecco le ultime novità sulle probabili rivoluzioni all’interno del palinsesto domenicale e non solo

La conduttrice cuneese Elisa Isoardi, volto noto al pubblico di Rai1 soprattutto per aver condotto “La Prova del Cuoco” per quattro anni, da un po’ di tempo è lontana dal piccolo schermo. Oggi si vocifera che la 38enne sia pronta a tornare in grande stile. A quanto pare la Rai la vorrebbe come protagonista di una fascia chiave del palinsesto, finora dominata da Francesca Fialdini. Ecco nel dettaglio cosa potrebbe cambiare per le due conduttrici a partire dalla prossima stagione 2021/2022.

Come riportato da “Affari Italiani” e “BubinoBlog”, i gossip di Viale Mazzini dicono che la Isoardi potrebbe presto approdare nella fascia pomeridiana della domenica di Rai1, adesso occupata da “Da noi…a ruota libera”, talk show condotto da Francesca Fialdini in onda dalle 17:00. Ma la cuneese non prenderà il timone di questa trasmissione. Secondo quanto trapelato i vertici Rai starebbero pensando ad allungare il programma della fascia precedente, “Domenica In” condotto da Mara Venier, la cui seconda parte sarebbe assegnata alla Isoardi.

Che ne sarà della Fialdini? Per lei ci sarebbero grandi progetti in vista. Secondo i più informati la 42enne sarebbe in procinto di iniziare una nuova avventura televisiva. Si vocifera che potrebbe presto condurre un “grosso” programma nella fascia giornaliera o mattutina che potrebbe consacrarla finalmente come una delle più brave conduttrici italiane.

Elisa Isoardi torna in TV? La frase della Venier

Attualmente Elisa Isoardi, ex fidanzata di Matteo Salvini, non è al timone di nessun programma dopo la chiusura de “La Prova del Cuoco” lo scorso anno, sostituito da “È sempre mezzogiorno”. La 38enne si è raccontata a Mara Venier durante la puntata di “Domenica In” del 21 novembre 2021. Qui si è commossa parlando di una “pausa forzata dalla TV”. A quanto pare però questa pausa starebbe volgendo al termine.

Durante l’ospitata a “Domenica In” la Isoardi si è messa a nudo, parlando delle sue difficoltà dovute alla mancanza di progetti lavorativi e della sua vita sentimentale. Ha così ricordato la storia d’amore con Matteo Salvini, al quale è stata legata per quasi 5 anni. La conduttrice è stata congedata dalla “Zia Mara” con una frase beneaugurante che sembra confermare le voci: “Elisa, sono sicura che presto ci sarà qualche bella novità”. Staremo a vedere.