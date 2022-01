Elisa Isoardi, voglia di figli e il periodo difficile senza tv: parla la conduttrice

Elisa Isoardi continua ad aspettare, ma il telefono al momento non squilla. Il suo ritorno in tv resta lontano, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto: per ora non c’è alcun progetto all’orizzonte, né in Rai, né in Mediaset, dove è pure sbarcata come naufraga a L’Isola dei Famosi, nutrendo anche la speranza che i vertici del Biscione le dessero poi una possibilità in qualche salotto. E invece niente, è finita nella lista delle ‘disoccupate’ celebri, assieme, giusto per citare un paio di nomi di peso, ad Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo (la campana sarà però a breve tra i giurati del Cantante Mascherato di Milly Carlucci). E come sta vivendo questo momento l’ex volto de La Prova del Cuoco?

Intervistata dal magazine Gente, la Isoardi non ha nascosto che la mancanza di offerte non è stata facile da digerire. “Dopo 18 anni di carriera, quando la macchina si ferma, è come se si fermasse tutto – ha spiegato -. Il telefono comincia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché“. “Una pausa forzata è dura”, ha ammesso la conduttrice piemontese che però ha saputo farsi forza, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno di una simile situazione.

Oggi Elisa può dedicarsi maggiormente ai suoi hobby, ai suoi affetti più cari e a migliorarsi in vista degli impegni futuri. Così eccola impegnata in un corso di inglese avanzato oppure vicina a mamma, nei luoghi che l’hanno vista crescere, tra una camminata e una ricetta fatta in casa da diramare su Instagram. A proposito di social, la sua attività in rete è un altro dei tasselli che la stanno aiutando a reinventarsi dopo che in tv ha visto i suoi spazi azzerati.

Elisa Isoardi: “Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico”

La presentatrice cuneese ha dichiarato che grazie ad Instagram ha trovato il “mezzo giusto” per tenersi in contatto con i suoi fan. “Per ora li porto nel mio mondo così, con video e immagini”, ha chiosato, aggiungendo che la sua fanbase le dà parecchia carica, facendola sentire “amata e apprezzata“. Certo non ha colmato del tutto la mancanza di progetti televisivi. “Mi sono sentita fragile, mi sono domandata più volte: perché sono ferma?”, ha ragionato, trovando conforto proprio nel sostegno del suo pubblico che ora la segue sui social e non più sul piccolo schermo.

“Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico”, ha sottolineato, raccontando che nei mesi scorsi ha però dovuto affrontare momenti non facili: “Per un breve periodo temevo di non essere adeguata. Mi interrogavo su che cosa e dove avessi sbagliato”. Oggi è invece più sicura ed equilibrata, anche nel giudicarsi.

Isoardi: “Cuore sereno e la voglia di un figlio”

E l’amore? Di recente è stata pizzicata in diverse occasioni con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, con il quale visse una love story in passato. E infatti si è parlato di ritorno di fiamma. “Il mio cuore sta benone, è sereno – ha confidato sempre al magazine Gente -. Al momento sono tranquilla, voglio pensare a me, cosa che non ho mai fatto”. Nessun accenno a Di Paolo. Un cenno invece alla voglia di diventare mamma: “Ho 39 anni, a volte penso che mi piacerebbe avere un figlio, che rappresenta il coronamento di un legame, l’espressione massima di essere donna”.