Elisa Isoardi esce allo scoperto: si è rifidanzata, i dettagli della love story

Non ci sono più dubbi, quella che era un’indiscrezione si è trasformata in una notizia praticamente certa: Elisa Isoardi non è più single. Il cuore dell’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha ricominciato a battere. Anzi, a ‘ri-battere’, visto che si è ‘ri-acceso’ per un uomo che conosce molto bene. Trattasi di Alessandro Di Paolo, l’imprenditore con il quale ha già condiviso una relazione. Dunque, a tutti gli effetti, si è consumato un clamoroso ritorno di fiamma.

Nei giorni scorsi, più precisamente giovedì, il magazine Oggi ha pubblicato delle fotografie che hanno ritratto Elisa e Alessandro assieme, allo stadio Anco Marzio, struttura sportiva in cui gioca l’OstiaMare, squadra di calcio che milita in serie D e di cui è presidente Roberto, il padre dell’imprenditore vicino alla Isoardi. Nel medesimo stadio, nelle scorse ore, riecco che è apparsa la presentatrice piemontese. Naturalmente al suo fianco c’è stato Alessandro.

A intercettare la coppia, stavolta, è stata la testata giornalistica Leggo che ha pubblicato pure una paparazzata in cui si nota chiaramente Elisa baciare quello che ormai può essere definito il suo compagno. Uno scatto che si aggiunge a quello pubblicato dal magazine Oggi. Insomma, la coppia ormai non si nasconde più e pare che uno degli appuntamenti fissi in cui la si può cogliere di sorpresa è lo stadio Anco Marzio.

Come sopra accennato, per la 38enne cuneese e Di Paolo si tratta di un ritorno in love. I due avevano chiuso il loro rapporto sentimentale circa un anno fa. Elisa nel frattempo ha fatto diverse esperienze televisive, cimentandosi come concorrente a Ballando con le Stelle e a L’Isola dei Famosi. Dopo tanto peregrinare è tornata tra le braccia di Alessandro.

Intanto l’ex di Matteo Salvini resta alla finestra ‘televisiva’, aspettando la chiamata giusta dal piccolo schermo. Per ora nessuna offerta da Rai e Mediaset è stata recapitata all’indirizzo della piemontese che ha così scelto di staccare la spina dedicando più tempo a se stessa e ai suoi affetti stretti. Tra questi è tornato ad esserci Alessandro.