Elisa Isoardi: la conduttrice verso il Festival di Sanremo 2022

La pausa televisiva di Elisa Isoardi potrebbe finire presto. Dopo le esperienze a Ballando con le Stelle e all’Isola dei Famosi la conduttrice piemontese non ha ottenuto altre interessanti proposte lavorative. Ma pare che nel suo futuro professionale ci sia una ghiotta opportunità: la 38enne sarebbe in lizza per prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Stando a quanto si legge sul settimanale Vero Elisa Isoardi sarebbe stata scelta da Amadeus per la famosa kermesse musicale, in onda su Rai Uno dal 1 al 5 febbraio 2022. Per l’ex compagna di Matteo Salvini si tratterebbe della prima volta sul palco dell’Ariston.

Al momento Amadeus, direttore artistico e conduttore dell’evento, non ha ancora ufficializzato il cast di Sanremo 2022 ma pare che l’intenzione sia quella di avere ogni sera una donna diversa.

Insieme ad Elisa Isoardi potrebbero esserci Alessia Marcuzzi, Matilde Gioli e Matilde De Angelis (quest’ultima ha già presentato, con grande successo, una sera nel 2021). Qualcuno ha fatto pure il nome del velocista Marcell Jacobs, che potrebbe ricoprire il ruolo che lo scorso anno è stato del calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Oltre al Festival di Sanremo Elisa Isoardi potrebbe tornare protagonista su Rai Uno nella prossima stagione televisiva. Pare che l’ex Miss Cinema sia in pole position per occupare lo spazio attualmente ricoperto da Francesca Fialdini (che dovrebbe invece prendere le redini di Domenica In, orfana di Mara Venier, pronta ad abbandonare il suo programma di maggior successo per dedicarsi alla famiglia).

I cantanti del Festival di Sanremo 2021

I 22 cantanti del Festival di Sanremo 2022 sono:

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Donatella Rettore + Ditonellapiaga

Noemi

Highsnob + Hu

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood & Blanco

Irama

Giusy Ferreri

Aka7even

Giovanni Truppi

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2022

Secondo gli ultimi rumors tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022 potrebbero esserci: i Maneskin, vincitori dell’ultima edizione della kermesse musicale, Alessandra Amoroso, Roberto Benigni, il cantante francese Stromae, il gruppo Meduza, Jovanotti ed Ed Sheeran.