Sanremo 2022, retroscena ospiti: Maneskin, Benigni, Jova e altri. Il punto

Febbraio si avvicina e fervono i preparativi per confezionare il Festival di Sanremo 2022. Il big in gara sono già stati svelati, con anticipo rispetto al solito (si mormora che la lista fosse oggetto di un mercato ‘clandestino’ e potesse essere diramata prima che lo facesse Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus. Da qui la decisione di anticipare i tempi). Resta invece da capire chi sarà invitato in qualità di super ospite e chi sarà la donna (o le donne) che accompagnerà ‘Ama’ sul palco. Il Giornale ha fatto il punto sulle trattative. Largo anche alla situazione Fiorello.

Per quel che concerne gli ospiti, si dovrebbe seguire il canovaccio, vincente, degli ultimi anni. Altrimenti detto si dovrebbe dare spazio a personalità italiane e non straniere. Anche perché in epoca Covid, non è nemmeno facile organizzare eventi con star estere (si potrebbe fare una eccezione per Ed Sheeran). Il Giornale sgancia poi la bomba, spiegando che c’è la possibilità che si palesino i vincitori dell’ultima edizione della kermesse, vale a dire i quotatissimi Maneskin.

D’altra parte la band romana, che dopo la vittoria a Sanremo 2021 ha spiccato il volo nell’olimpo della musica globale, potrebbe accettare, (compatibilmente con gli impegni relativi ai suoi tour). Una sorta di riconoscenza verso il concorso che li ha lanciati definitivamente. Amadeus prenderebbe due piccioni con una fava: artisti italiani ma al contempo di fama internazionale; perché ormai i giovanotti partiti dai locali di Roma questo sono, star di livello mondiale.

Festival di Sanremo 2022, non solo Maneskin: le trattative con Benigni, i Meduza, Alessandra Amoroso e Jovanotti

Il quotidiano milanese ha inoltre aggiunto, come sopra accennato, che l’unico ospite straniero potrebbe essere Ed Sheeran, ‘italiano d’adozione’ (il cantante vive gran parte del tempo in Italia nella sua villa in Umbria con vista sul Lago Trasimeno). Tuttavia non c’è alcuna certezza di averlo sull’Ariston, al momento. Avrebbe invece accettato Stromae, che ha pubblicato un nuovo brano e il 4 marzo esce il nuovo disco Multitude. Ma la candidatura è tramontata.

Sempre restando nel campo degli ospiti, sembrano quasi certi i Meduza, che sono italiani ma hanno una forte popolarità in tutta Europa e, secondo Forbes, sono stati gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify.

Si mormora poi che potrebbe arrivare Alessandra Amoroso, che non è mai stata in gara al Festival. Rimane anche la speranza di vedere Jovanotti, che è autore del brano di Gianni Morandi.

Spostandosi sul versante comici, ci sarà quasi sicuramente Roberto Benigni, che conosce benissimo il contesto. Il toscano potrebbe essere impiegato in più puntate vista l’ormai quasi scontata assenza di Fiorello. Si parla non di una vera e propria co-conduzione ma di più apparizioni.

Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi avrebbe “altri progetti”

Capitolo conduttrici: parrebbe tramontata l’ipotesi di vedere Alessia Marcuzzi al fianco di Amadeus. Il giornalista Alberto Dandolo sul magazine Oggi ha reso noto che la ‘Pinella’ “ha altri progetti” e non ci sarà. Per il resto, sul fronte co-conduttrici, tutto tace. Si attendono news.