Dodi Battaglia e Fariba a pezzi, GF Vip e veleni: le 10 news della settimana

Faida tra Pio e Amedeo e la coppia più vulcanica di Instagram, quella formata da Chiara Ferragni e Fedez. I due foggiani hanno fatto ironia sul caso ‘Rai-censura’ innescato dal rapper mesi fa. I The Ferragnez non l’hanno presa bene: sono volate parole grosse. Anzi, grossissime!

Altro caso rumorosissimo è quello che si è scatenato attorno a Non è la Rai, dopo che l’ex starlette Laura Colucci ha parlato di “cose vomitevoli” e “schifezze” che sarebbero accadute nel dietro le quinte del programma. Le altre ex dello show non l’hanno presa per niente bene. Pamela Petrarolo, la più infuriata di tutte, ha replicato a distanza alla Colucci accusandola di cercare visibilità e di aver gettato gratuitamente ombre su Gianni Boncompagni.

Dramma per Fariba Tehrani, ex Isola dei Famosi e madre di Giulia Salemi: un suo amato fratello è morto improvvisamente per un infarto in Iran. La donna lo ha comunicato via social, con qualche insinuazione relativa al vaccino anti Covid che il fratello aveva ricevuto qualche settimana fa.

Si mormora che Elisabetta Canalis stia attraversando un periodo no con il marito Brian Perry. I sussurri sostengono che l’ex velina senta nostalgia di casa, dell’Italia, e che gli States e la vita di Los Angeles l’abbiano un poco stancata.

Federica Panicucci e il suo compagno Marco Bacini hanno sfilato sul red carpet di Venezia 78. Gli haters si sono fatti sentire immediatamente sui social, come da copione ormai: “Ci sono cani e porci alla Mostra”. La risposta dell’imprenditore è stata da standing ovation. Colpiti e affondati!

Il cast ufficiale del GF Vip è stato svelato: c’è qualche vippone arcinoto, qualche ‘vippino’ e, come ogni anno, qualche sconosciuto che cercherà di farsi notare con gossip e altre diavolerie.

A proposito di GF vip: ci sono già veleni ancora prima di iniziare. Manila Nazzaro, che sarà concorrente della Casa più spiata d’Italia, e Caterina Balivo non si ‘reggono’ proprio: perché le due conduttrici non si vedono di buon occhio? Questione ‘antica’, riguardante delle ospitate televisive.

Gli attori Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli farebbero coppia, avendo lasciato i rispettivi partner perché travolti da una passione senza freni. Oibò, ma che succede?

Se ne è andato un pezzo di cinema internazionale: addio al francese Jean-Paul Belmondo, icona mitica della settima arte. Il ‘rivale-amico’ Alain Delon a pezzi: “Sono devastato”. Anche la diva ‘nostrana’ Claudia Cardinale ha dichiarato di provare profondo dolore per la perdita del collega e amico.

Grave lutto per Dodi Battaglia: morta la moglie a 51 anni.