Zio di Giulia Salemi morto, Fariba: “Devastata: autopsia, cos’è emerso”

Fariba Tehrani è tornata sui social dopo l’annuncio dell’improvvisa morte del fratello. A dare la notizia è stata la stessa mamma di Giulia Salemi che ha scritto un post struggente sul suo account Instagram, a commento di una foto che ritrae l’immagine del fratello.

A poche ore di distanza da quel post, l’ex naufraga ha fatto conoscere qualche dettaglio in più su quanto avvenuto al suo congiunto, strappato alla vita improvvisamente. Sono tante le persone che lasciano commenti e messaggi di cordoglio a Fariba.

Lei stessa ha voluto ringraziare tutte le persone che le hanno inviato messaggi di affetto e sostegno in questo particolare momento. In aggiunta ha rivelato che stando all’autopsia che è stata fatta sul corpo del fratello, si è accertato che le cause della morte non possono essere dovute al Covid.

Inizialmente si era detto che la morte del giovane era avvenuta dopo aver fatto la vaccinazione anti Covid-19. Vaccino fatto però circa due mesi fa. Abdolahmid nonostante la vaccinazione si era nuovamente contagiato. A causare la morte del giovane è stato invece un infarto.

Sempre Fariba ha rivelato che la sepoltura è avvenuta nella giornata odierna, perché le camere ardenti sono piene e dunque non possono tenere le salme per molto tempo. La mamma di Giulia Salemi si è lasciata andare poi ad un rammarico, cioè quello che a causa del Covid non è riuscita ad andare nel suo Paese.

Sono tre anni infatti che la Tehrani non torna a casa dalla sua famiglia. Dunque non ha potuto abbracciare nemmeno per l’ultima volta l’amato fratello. “Era la persona che mi mancava più di tutti” ha scritto l’ex naufraga in una Instagram Stories.

Il suo desiderio era quello di abbracciarlo forte forte. Fariba poi ha fatto sapere che in Iran muoiono ancora circa 4000 persone al giorno a causa del Covid. Sia vaccinati che non. Il lutto che ha colpito la famiglia Teherani-Salemi ha segnato questi giorni che precedono l’inizio di un nuovo importante progetto lavorativo per Giulia.

L’influencer, che sta vivendo una bella storia d’amore con Pretelli, tornerà al Grande Fratello Vip con una nuova veste. Insieme a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso Zorzi, condurrà il GFVip Party, uno spin-off del reality condotto da Alfonso Signorini.