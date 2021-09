Elisabetta Canalis, matrimonio scricchiola? Cosa sta accadendo, il gossip

Elisabetta Canalis e le ombre sul matrimonio. L’indiscrezione l’ha lanciata il magazine Oggi, che, nell’ultimo numero in edicola, ha sostenuto che il legame della showgirl sarda con il marito Brian Perri sia alle prese con un momento non troppo roseo. Nessuna causa ‘shock’, nessun colpo di scena relativo a tradimenti o chissà cos’altro: secondo il settimanale diretto da Umberto Brindani, ‘Eli’ sarebbe semplicemente fiaccata e stufa della vita condotta negli States, in California, dove abita da quando ha sposato Brian dal quale ha avuto la figlia Skyler Eva.

“Il fatto è che c’è chi dice che l’Italia le manchi parecchio. Che il suo uomo sia il suo migliore amico, ma lei si senta un po’ sola”, scrive il magazine, lasciando intendere che al di là dell’oceano la neo conduttrice di Vite da Copertina non sia più così felice come un tempo. A pesare ci sarebbe la lontananza dalla terra d’origine e dalla famiglia. E a proposito di Vite da Copertine, che ha fatto sì che la Canalis tornasse a essere protagonista in tv in Italia dopo anni di ‘latitanza’, la scelta di mettersi alla prova con la trasmissione di Tv8 potrebbe essere una mossa ‘d’anticipo’. Vale a dire il primo tassello per rimettere radici nel Bel Paese.

Sempre Oggi insiste sul fatto che la Canalis, nonostante sui social sia tutto un tripudio di post scherzosi, pieni di vitalità e da cui pare trapelare profonda soddisfazione, sarebbe influenzata da “nuvole che restano. E una è più nera di tutte le altre”. Quale? La fine dell’amicizia con Maddalena Corvaglia.

Le due ex veline erano amiche per la pelle. Qualcosa poi, negli Usa (anche ‘Maddy’ si era trasferita a Los Angeles), è andato storto. Si mormora di investimenti in una palestra fatti assieme da ‘Eli’ e dalla Corvaglia che non sarebbero andati per il verso giusto e di una conseguente lite.

Nulla di confermato, nulla di ‘ufficiale’. Quel che è certo, però, è che le due showgirl non si rivolgono più la parola. Una vicenda che avrebbe ulteriormente ‘isolato’ la Canalis per quel che concerne la sua vita negli States. Oggi Maddalena è tornata in Italia. Chissà se un giorno farà rientro in pianta stabile anche Elisabetta. Forse, in una simile situazione, potrebbe anche scattare la pace e l’inizio di un nuovo ‘corso’ di amicizia.