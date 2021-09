Ferragni, torrida faida: Pio e Amedeo, attacco pesantissimo anche a Chiara

La vicenda è cominciata con una boutade su Rai Uno per poi trasformarsi in una vera e propria faida dai toni durissimi: protagonisti Fedez, la moglie Chiara Ferragni e il duo comico formato da Pio e Amedeo. Ma si riavvolga rapidamente il nastro: nel corso dei Seat Music Award in onda sulla tv di stato in prime time giovedì 9 settembre, i due foggiani hanno fatto dell’ironia sul rapper milanese, riferendosi al rumoroso ‘caso censura’ che lo stesso cantante ha fatto scoppiare durante il Concertone del Primo Maggio. Ne è seguita una replica piccatissima di Federico Lucia, che, in breve, ritiene i pugliesi tutt’altro che anticonformisti. Nella bagarre è entrata poi Chiara, lasciando dei commenti ‘acidi’ su Instagram su Pio e Amedeo, i quali le hanno risposto in modo pesantissimo.

Chi pensava che tutto finisse in un botta e risposta ruvido tra i comici e Fedez si è sbagliato. E di grosso: la Ferragni sul social di cui è regina, con un seguito di quasi 25 milioni di utenti, ha punzecchiato il duo dopo la bagarre con il marito. “Madonna che simpatici. Simpatici come… finite voi la frase”, ha scritto la cremonese, cercando di stimolare i suoi ‘seguaci’. Ad essere stimolati sono invece stati Pio e Amedeo. Hanno infatti completato loro la frase. E lo hanno fatto con attacchi mirati e durissimi, ricordando alcuni episodi del passato in cui i The Ferragnez sono finiti al centro di polemiche infuocate

“Simpatici come quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno l’elemosina sgommando in Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia… In effetti troppo divertente”.

Scontro senza esclusione di colpi tra i The Ferragnez e il duo comico foggiano: è bagarre

I fatti citati da Pio e Amedeo sono due casi che, al tempo in cui si verificarono, sollevarono polveroni attorno a Chiara e al marito. Il punto è che da qualche battuta e da qualche slancio ironico/sarcastico, seppur ‘corrosivi’, pronunciati ai Seat Music Award, si è passati ad offensive brucianti e velenose. Il clima si è fatto incandescente: da un lato Fedez e la moglie, dall’altro i due foggiani. Non resta che attendere la controreplica del rapper e dell’influnecer. La faida è cominciata e non si sa quando finirà.