Fedez attaccato in tv da Pio e Amedeo: la replica dura, volano gli stracci

Sale la tensione tra Pio e Amedeo e Fedez, dopo che i due comici foggiani, ospiti su Rai Uno ai Seat Music Award per ritirare un premio speciale per il successo avuto con lo show Felicissima Sera (andato in onda su Canale Cinque), hanno punzecchiato il rapper milanese. Gli ex ‘Emigratis’, nel loro consueto stile intriso di ironia e sarcasmo, hanno pungolato il marito di Chiara Ferragni facendo riferimento al rumorosissimo caso ‘censura’ che l’artista meneghino ha fatto esplodere durante in Concertone del Primo Maggio. La vicenda è finita a carte bollate, in tribunale, con il servizio pubblico che ha sporto querela per diffamazione e danno di immagine.

Una manciata di minuti sul palco dei Seat Music Award e la polemica è servita: la firma è di Pio e Amedeo, manco a dirlo. “Grazie alla Rai per non averci censurato!”, ha chiosato il duo pugliese con evidente stilettata nei confronti di Fedez. Riferimento che poi si è fatto ancor più esplicito, con bordate personali indirizzate al cantante. “Se Pio e Amedeo sono in prima serata sulla Rai, vuol dire che è libera! Nessuno ci ha chiesto cosa avremmo detto!”, hanno scherzato, con una tutt’altro che velata vena sarcastica, citando inoltre una delle ultime sponsorizzazioni, quella di smalti, dell’artista milanese.

Gli affondi dei due foggiani sono poi proseguiti: “Noi dedichiamo questo premio… alla libertà di opinione. Augurandoci che la libertà non passi per la decisione di qualche associazione, per l’oligarchia del gusto, viva la libertà”.

La questione non ha per nulla fatto abbozzare un sorriso a Fedez che in tarda serata, attraverso i suoi canali social, ha risposto in modo piccato e duro ai comici, tornando indirettamente anche ad attaccare la tv di stato con la quale è ormai in guerra aperta dopo i fatti del Primo Maggio.

In particolare Federico Lucia ha trovato l’intervento di Pio e Amedeo per nulla ‘anticonformista’. Alla fine ne è uscito uno scambio di opinioni alquanto ‘movimentato’ e spigoloso.

Fedez, il botta e risposta ruvido e a distanza con Pio e Amedeo

“Stavo andando a nanna e mi hanno scritto ‘Pio e Amadeo ti hanno dissato'”, ha esordito il cantante che ha quindi ironizzato così: “Wow, una delle cose più fig…e viste in Rai, una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di spu…anare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti“.

Dopo essersi ‘scaldato’, il rapper ha menato fendenti ancor più duri, scagliandosi ulteriormente contro gli ex ‘Emigratis’, di fatto cercando di ribaltare la narrazione che sarebbero degli antisistema e anticonformisti in quanto utilizzano parole non ‘politicamente corrette’. Secondo l’artista un po’ poco per definirli appunto ‘anti’: “Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne..ro e del fr…cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni”.

Fedez, scontro con Pio e Amedeo: il rapper replica punto su punto

Il compagno di Chiara Ferragni ha quindi dichiarato di essere rimasto “un po’ deluso da Pio e Amedeo”, per poi tornare a incalzarli sul loro terreno. Quello dell’ironia frammista al sarcasmo: “Mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola ne..ro e fr…cio”. Finita qui? Manco per idea: Fedez ha voluto concludere replicando fino all’ultimo punto emerso dal discorso dei due pugliesi: “Ma siete in diretta sulla Rai e una bella bestemmia non me la tiri? I ne…ri e i fr…ci ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno, sono obbligati a perdonarti. Un po’ arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino”.