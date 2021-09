Manila Nazzaro, tutta la verità sulla Balivo: “Mi bloccava le ospitate”, i fatti

Il Grande Fratello Vip non è ancora cominciato, ma Manila Nazzaro è già pronta. Anzi, prontissima. Il pubblico ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla già a Temptation Island Vip, dove ha dimostrato, tra le tante cose, di non avere peli sulla lingua. Il carattere giusto per conquistare anche il pubblico del GF Vip, che ama la schiettezza. E piace pure ad Alfonso Signorini, per cui è probabile che Manila verrà interpellata spesso e volentieri durante le puntate. Ma Manila ha avuto una partenza col botto per un nome fatto nel suo video di presentazione: Caterina Balivo. Facendo il nome della conduttrice come persona che non vorrebbe nella Casa ha riportato alla luce una vecchia antipatia fra le due, che è reciproca.

Oggi Tv Blog ha intervistato la Nazzaro, che ha spiegato nei minimi dettagli cosa è successo con Caterina Balivo. Innanzitutto ha chiarito che l’antipatia è reciproca e che non pensa sia una persona cattiva. Nonostante ciò non sono mai riuscite a legare sin dai tempi di Miss Italia. Manila vinse il concorso, Caterina si classificò sul gradino più basso del podio, ovvero il terzo posto. Proprio questa vittoria ha fatto sì che le due non si sopportassero molto:

“L’ho sempre ammirata come conduttrice, ma ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Io e Caterina abbiamo fatto sempre scelte di vite e di lavoro molto diverse, ma non per questo è autorizzata a sminuirmi. Io ho avuto problemi di salute importanti, ho scelto di fermarmi, di sposarmi. Non è carino che una persona dica ‘quella che ha vinto Miss Italia’ – senza neanche fare il mio nome – ‘ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più’. E questo è accaduto decine di volte”

Manila Nazzaro ha raccontato due episodi legati a Caterina Balivo alquanto particolari. Durante Miss Italia 2019, in cui erano entrambe ospiti, la Balivo non ha fatto il nome della collega sebbene fosse lì al suo fianco. Parlando del concorso del 1999, ha spiegato Manila, la conduttrice Rai pare abbia detto “c’era una più bella di me, ma il successo si fa lo stesso anche non vincendo”. La Nazzaro non ha gradito la cosa ed era senza parole, non si spiega come mai l’altra faccia così tanta fatica a nominarla. Non facendosi scrupoli neanche per il fatto che Manila fosse lì, a due passi da lei. Ma non è tutto, Manila ha proseguito:

“So per certo che lei non mi ha mai voluto nei suoi programmi. Mi bloccava le ospitate. È accaduto anche a Vieni da me. Guarda caso, gli unici programmi in cui non sono stata ospite in tutti questi anni sono i suoi. E perché tutto questo?”

Lei riesce a darsi un’unica spiegazione dietro questo astio. Le è stato riferito, infatti, che Caterina Balivo la reputerebbe antipatica perché non l’avrebbe salutata alla fine di una puntata di Porta a Porta. Manila non ricorda questo episodio, ma ricorda che quella sera si è messa a piangere dietro le quinte perché le hanno chiesto di mettersi in costume da bagno e lei non voleva, per imbarazzo.

Manila Nazzaro e Caterina Balivo non si sopportano da anni, insomma. La nuova concorrente del GF Vip 6 ha aggiunto che non hanno mai avuto modo di confrontarsi, ma non pensa possa succedere nella Casa. Da una parte pensa che sarebbe molto bello, dall’altra pensa che non accadrà molto facilmente. “Potrebbe spiegare perché ha sempre sminuito il mio lavoro”, ha chiosato.