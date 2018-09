Costanza Caracciolo: ecco cosa pensa delle ex fidanzate di Bobo Vieri

By

Costanza Caracciolo parla delle ex fidanzate di Bobo Vieri: nessuna gelosia

A pochi mesi dal parto, Costanza Caracciolo si è confidata con i suoi follower su Instagram. L’ex Velina di Striscia la notizia si è sottoposta al gioco delle domande e non ha potuto fare a meno di rispondere a quelle su Bobo Vieri, dal quale aspetta una bambina. “Sei gelosa delle tante ex di Bobo?”, ha chiesto un fan curioso. La Caracciolo ha risposto con classe e nonchalance: “Tutti abbiamo un passato”. Una frase ad effetto che sottolinea quanto Costanza sia poco gelosa dei vecchi amori del compagno. Del resto solo con lei l’ex calciatore ha deciso di mettere su famiglia dopo pochi mesi dal primo incontro. Inoltre, va sottolineato che Costanza è amica di una delle ex fidanzate di Vieri: Elisabetta Canalis.

Costanza Caracciolo e Elisabetta Canalis sono amiche

Ebbene sì, Costanza Caracciolo e Elisabetta Canalis sono amiche da tempo e lo scorso gennaio si sono incontrate a Los Angeles, dove la Velina Bionda ha festeggiato il suo compleanno proprio con l’ex fidanzata – la più famosa – di Vieri. Un rapporto che non desta preoccupazione, soprattutto perché la Canalis ha sempre mantenuto un legame con il suo ex fidanzato, con il quale ha vissuto un’appassionante storia d’amore agli inizi della sua carriera. Oggi Eli e Christian sono amici e la showgirl sarda ha pianto di felicità quando ha saputo dell’imminente paternità di Vieri.

News e indiscrezioni sulla gravidanza di Costanza Caracciolo

La figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo nascerà a fine novembre. Al momento la coppia non ha ancora scelto un nome per la piccola. “Non è facile, ci sono tanti nomi. Se era un maschio lo chiamavo Bobo gol! Ora vediamo, intanto siamo molto felici”, ha ammesso Christian. Per la coppia si tratta del secondo figlio: la modella siciliana era rimasta incinta già lo scorso anno ma ha avuto un aborto spontaneo.