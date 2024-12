Sabrina Salerno sulla malattia: prima radioterapia e come sta ora

Sabrina Salerno ha annunciato qualche mese fa di avere un tumore al seno. La cantante si sta quindi sottoponendo alle dovute cure e nelle ultime ore ha affrontato la prima radioterapia dopo l’intervento effettuato a settembre. Proprio a riguardo ha voluto aggiornare i suoi follower con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, rivelando anche come si sente ora e cosa ha fatto immediatamente dopo. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle sue attuali condizioni di salute.

Era settembre quando Sabrina Salerno si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento per rimuovere un nodulo maligno che le era stato trovato nel seno. Qualche ora fa la cantante ha fatto sapere ai suoi follower di aver iniziato il ciclo di radioterapia a cui si è sottoposta per la prima volta dopo un tour di concerti in Francia che l’ha vista recentemente coinvolta. Proprio dopo la tappa a Parigi ed aver ripreso la sua vita di tutti i giorni, l’artista ci ha tenuto ad aggiornare i suoi fan in merito alle sue attuali condizioni di salute. Nello specifico ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram ufficiale dove ha raccontato proprio della radioterapia.

Sabrina Salerno dopo la radioterapia: come sta ora

Sabrina sta affrontando la malattia con grande forza e determinazione, senza perdersi d’animo o rinunciare a ciò che faceva prima di scoprire di avere il tumore. Ha difatti rivelato di essere andata in palestra subito dopo essersi sottoposta alla radioterapia. Salerno ha anche condiviso con i suoi follower un video dove la si vede mentre si allena in palestra alle prese con gli attrezzi, pubblicato sia sul suo profilo TikTok che successivamente ripostato nelle storie di Instagram.

Questo uno screen:

Sabrina, nel breve filmato dove parla con i suoi follower, ha pronunciato testuali parole:

Ciao ragazzi, io sono appena tornata da Parigi. Sono andata in ospedale e ho fatto la mia prima radioterapia e, questa mattina, sono andata in palestra. Quindi, adesso, sto a vedere se radioterapia e palestra possono essere compatibili. Per il momento sembra di sì, comunque ho appena iniziato, però, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni.

Stando al filmato dove la si vede allenarsi, per il momento, come detto dalla stessa cantante, sembrerebbe che la radioterapia e la palestra siano compatibili. Quello che maggiormente rassicura è che comunque l’artista sembra essere in fase di ripresa. Già dopo l’operazione, difatti, Salerno è tornata sul palco ad esibirsi per i suoi fan.