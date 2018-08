Bobo Vieri diventa papà: ecco come ha reagito Elisabetta Canalis alla notizia

Bobo Vieri presto papà: la reazione di Elisabetta Canalis dopo aver saputo la notizia

Bobo Vieri diventerà presto papà. La gravidanza della compagna Costanza Caracciolo è infatti agli sgoccioli e questo, per la prima volta, lo renderà genitore di una bambina. Il lieto evento, fin da subito, è stato condiviso dal calciatore e l’ex velina sui social, facendo inevitabilmente il giro del web. La notizia, ovviamente, è anche arrivata alle orecchie di Elisabetta Canalis, ex storica di Bobo Vieri. La showgirl, in una recente intervista pubblicata da Vanity Fair, ha fatto sapere di essere rimasta molto contenta della cosa, tanto da essersi emozionata dopo aver sentito telefonicamente il suo ex.

Elisabetta Canalis racconta: Vieri papà? “Quando l’ho chiamato mi è venuto da piangere”

Come ha reagito Elisabetta Canalis, già mamma di Skyler Eva, quando ha saputo che il suo ex storico, Bobo Vieri, sarebbe diventato padre per la prima volta? L’ex velina, interpellata da Vanity Fair, a questa domanda ha risposto: “Quando l’ho chiamato per fargli le congratulazioni mi è venuto da piangere, ma con il sorriso, felice, come succede solo con le persone che a dispetto del tempo che passa rimangono importanti”. La Canalis, dunque, è rimasta legata al calciatore. Nonostante tutto, infatti, lei e Vieri continuano a sentirsi oggi, anche se le loro strade e le loro vite hanno preso strade differenti.

Elisabetta Canalis e la verità sui ritocchi al viso: “Faccio qualche punturina sulla fronte”

Durante la sua intervista, in fine, Elisabetta Canalis ha anche fatto chiarezza su come lei oggi ha deciso di affrontare lo scorrere del tempo. “Faccio qualche punturina sulla fronte, qualche aggiustata qui e lì senza trasformarmi in una maschera” ha dichiarato la showgirl. Sulla questione, però, la stessa ha anche aggiunto: “Non voglio finire come certe donne che preferiscono diventare finte anziché vecchie. Intanto ho smesso di fumare e la mia pelle è rinata”.