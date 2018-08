Vieri: “Costanza meravigliosa”, ecco quando nasce la figlia e come si chiamerà

Quando nasce la figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo e come si chiamerà

È un periodo d’oro per Bobo Vieri. L’ex calciatore aspetta la sua prima figlia dalla fidanzata Costanza Caracciolo. I due stanno insieme da solo un anno ma fin da subito hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Anzi, stando alle sue ultime dichiarazioni, lo sportivo ha sempre avuto una certa predilezione per l’ex Velina di Striscia la notizia. “Sono almeno dieci anni che la conosco. Sai, sei a Milano, ti vedi spesso in mille occasioni, locali, eventi. Lei faceva la velina, il gruppo era quello. Costanza mi dà tranquillità, è una ragazza bellissima, buona di carattere, mi fa stare sereno, tranquillo. Ci siamo attaccati subito, non so nemmeno io perché, ma sapevo già che persona fosse”, ha dichiarato Christian a Fuorigioco, l’inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport.

Vieri: “Ho trovato una compagna meravigliosa”

“L’ho studiata a lungo in questi anni, l’ho osservata a distanza. La sua genuinità, i suoi modi sempre carini e un’educazione unica la rendono irresistibile”, ha aggiunto l’ex attaccante. “Sono un uomo felice, ho trovato una compagna meravigliosa”, ha puntualizzato Bobo Vieri. Che, dunque, dopo tante storie andate male ha finalmente trovato la donna giusta, quella con la quale creare una famiglia. Prima di innamorarsi di Costanza, Vieri ha avuto diverse relazioni. Le più importanti sono state però tre: quella con Elisabetta Canalis, Melissa Satta e Jazzma Kendrick. Al contrario, la Caracciolo ha avuto due legami piuttosto duraturi: il primo con il calciatore Alessandro Fogacci e il secondo con l’attore Primo Reggiani.

Vieri e Costanza pronti a diventare genitori per la prima volta

La figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo nascerà a fine novembre. Al momento la coppia non ha ancora scelto un nome per la piccola. “Non è facile, ci sono tanti nomi. Se era un maschio lo chiamavo Bobo gol! Ora vediamo, intanto siamo molto felici”, ha ammesso Christian. Per la coppia si tratta del secondo figlio: la modella siciliana era rimasta incinta già lo scorso anno ma ha avuto un aborto spontaneo.